Les Britanniques pourraient vivre avec un régime de grillons et de criquets au lieu de viande en quelques années seulement

Les BRITS pourraient vivre avec un régime de grillons et de criquets au lieu de viande en quelques années seulement, a suggéré hier soir un quango du gouvernement barmy.

Des recherches promues par le UK Research and Innovation Council, financé par les contribuables, ont déclaré que la nation pourrait devoir échanger des bangers et des hamburgers au bœuf contre des substituts de la jungle à la Celeb à base d’insectes grossiers d’ici 2030.

Des recherches ont révélé que la nation pourrait devoir échanger des hamburgers contre des substituts d’insectes d’ici 2030 Crédit : Alamy

Les échanges ont été qualifiés de « hors de contact » par les agriculteurs et les experts la nuit dernière, quelques jours seulement après que les responsables de la santé ont averti que les Britanniques devaient échanger la viande contre des aliments cultivés en laboratoire « frankenstein » afin de devenir plus écologiques et de vivre une vie plus saine.

Les hamburgers d’insectes sont souvent faits d’insectes riches en protéines tels que les vers de farine et les grillons, et seraient meilleurs pour la planète car ils nécessitent moins de nourriture, d’espace et d’eau pour grandir que le bétail.

L’organisme public a ajouté que pour lutter contre la surpêche, les gens pouvaient manger du poisson cultivé à partir de cellules produites en laboratoire, faisant la promotion de la société alimentaire de science-fiction Wild Type.

L’UKRI a fait ces déclarations tout en faisant la promotion de la « Net Zero Week », ajoutant que ce sont des changements qui pourraient être apportés afin de réduire les émissions au cours de la prochaine décennie.

Le groupe, financé par le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), a déclaré : « À quoi ressemblera votre fish and chips du vendredi en 2030 ?

« Pour clôturer la Net Zero Week 2021, nous examinons comment la recherche que nous soutenons peut nous aider à produire notre nourriture d’une manière plus respectueuse du climat, et comment notre comportement et nos attentes pourraient également devoir changer. »

TRES LONGTEMPS POUR RTISER LES DÎNERS ?

Et les dîners rôtis très appréciés de la Grande-Bretagne sont également menacés, le groupe affirmant que de « plus petites portions » de viande pourraient devoir être consommées à l’avenir.

Il a déclaré: « Bien que les inhibiteurs de méthane dans les aliments pour animaux puissent réduire les émissions d’environ 30%, la viande reste l’un des aliments les plus impactants. »

Parmi les autres changements alimentaires prévus, citons la consommation de pommes de terre génétiquement modifiées, qui sont conçues pour résister aux maladies et aux légumes à croissance rapide produits dans des hangars à climat contrôlé.

Les œufs au plat sont également dans la ligne de mire, car ils prétendent que manger deux par jour produirait la même énergie que chauffer une maison moyenne pendant un mois.

Ceux qui aiment se morfondre dans un pain à hamburger moelleux seront déçus d’apprendre que le levain chic et tendance est préféré car il est fabriqué de manière plus durable.

« CROÎTRE L’APPÉTIT » POUR LA VIANDE

Tim Bonner, directeur général de la Countryside Alliance, a critiqué les plans, déclarant au Sun : « La recherche et l’innovation au Royaume-Uni semblent être quelque peu déconnectées de ce que la grande majorité des gens serait prêt à accepter.

« Je ne suis pas sûr qu’il y aura beaucoup d’enthousiasme pour manger des hamburgers remplis de mouches, mais il continuera à y avoir un appétit croissant pour le bœuf britannique nourri à l’herbe et produit par nos fantastiques agriculteurs. »

Et Gareth Wyn Jones, éleveur de moutons gallois qui est apparu dans des émissions de la BBC, a ajouté : « En fin de compte, nous devons commencer à utiliser les terres qui nous entourent, plutôt que de construire des fermes d’insectes – à quoi pensent-ils ?

« Les gens reçoivent le mauvais message du gouvernement – les agriculteurs sont ciblés pour le changement climatique parce que nous sommes une cible facile. »

Un porte-parole de la NFU a déclaré : « Il est crucial que les gens prennent des décisions éclairées en matière de régime alimentaire sur la base d’informations précises ; lorsque les gens achètent de la viande et des produits laitiers britanniques, ils achètent des aliments locaux durables, produits dans des régions souvent difficiles à cultiver d’autres aliments.

« On ne peut pas toujours en dire autant de certaines alternatives à la viande hautement transformées.

« Les gens doivent être rassurés : s’ils veulent profiter de la viande et des produits laitiers tout en réduisant leur empreinte carbone, ils le peuvent.

« Les agriculteurs britanniques ouvrent déjà la voie en matière d’alimentation respectueuse du climat et nous avons l’ambition de faire encore plus. »

Cela est arrivé alors que les conseillers gouvernementaux demandent une taxe sur le sel de l’État-nounou pour freiner la crise de l’obésité en Grande-Bretagne.

Le fondateur du millionnaire Leon, Henry Dimbleby, a fait pression pour ce prélèvement après avoir été nommé par les ministres en tant que tsar de l’alimentation l’année dernière.

Mais le Premier ministre l’a exclu, affirmant qu’il ne souhaitait pas augmenter les impôts des familles de travailleurs.

Un porte-parole de l’UKRI a déclaré hier soir : « Ce sont des exemples de ce que les gens pourraient manger dans un avenir Net Zero.

« Ils représentent des choix que les gens peuvent faire, plutôt qu’une recommandation sur ce qu’ils devraient faire. »