Les Britanniques pourraient recevoir PLUS d’argent à l’avenir, laisse entendre l’alliée de Liz Truss bien qu’elle l’ait exclu

Un allié de TOP Liz Truss a fait allusion à de futurs cadeaux pour les Britanniques endurcis, malgré le fait que le leader du leadership les exclut.

Ce matin, Brandon Lewis a refusé plus de quatre fois de confirmer que Mme Truss ne dépenserait plus d’argent pour aider les familles à payer des factures exorbitantes.

Brandon Lewis n’exclurait pas d’autres subventions pour aider à payer les factures de gaz sous un gouvernement Liz Truss Crédit : PA

L’ancienne ministre a déclaré à BBC Radio 4 : « Elle n’exclut pas de faire plus pour aider les gens.

“Son objectif est de le faire de manière à mettre plus d’argent dans les poches des gens, à créer une économie à forte croissance avec des salaires élevés et un plus grand nombre de personnes au travail.”

Au cours du week-end, Mme Truss a déclaré au Financial Times qu’elle examinerait ce qui pouvait être fait de plus pour aider les Britanniques aux prises avec la crise du coût de la vie.

Mais le favori était catégorique, l’aide passerait par une réduction des impôts plutôt que par une augmentation des prestations.

Elle a déclaré: “La façon dont je ferais les choses serait d’une manière conservatrice de réduire le fardeau fiscal, et non de distribuer des aumônes.”

Le rival Rishi Sunak a riposté au plan, le qualifiant de “booster aux yeux étoilés”.

Il a fait valoir que pour les familles de travailleurs, « les réductions d’impôt ne toucheront tout simplement pas les côtés ».

Défendant l’ex-chancelier, l’allié Oliver Dowden a déclaré à Radio 4: “Je pense que nous avons besoin d’un soutien direct et nous avons besoin de clarté à ce sujet de l’autre côté.”

À quatre semaines de la fin de la course à la direction des conservateurs, le débat s’est affiné sur la manière de sortir la Grande-Bretagne de l’inflation galopante.

Les analystes prédisent que les factures énergétiques moyennes atteindront 3 358 £ par an à partir d’octobre, soit une augmentation de 1 387 £ par rapport au coût annuel à partir d’avril.

La Banque d’Angleterre a averti la semaine dernière que la Grande-Bretagne était sur le point de connaître une récession en hiver, qui durerait environ 15 mois.

Mme Truss a promis un budget d’urgence en septembre pour supprimer la hausse de 1,25% de l’assurance nationale.

Elle envisage de suspendre l’écoprélèvement sur les factures d’énergie et appelle à des réformes majeures.

M. Sunak a fait valoir que la suppression de la taxe sur la santé et les soins sociaux ne ferait économiser à quelqu’un que 59 £ par an sur le salaire vital et un revenu médian de 170 £.

L’ex-chancelier a refusé d’exclure de nouvelles aides pour aider les familles à traverser la crise.