Les Britanniques pourraient recevoir des boosters Covid par la poste, prédit un expert

BRITS pourrait obtenir des boosters Covid par la poste, a prédit l’ancien tsar des vaccins hier soir.

Dame Kate Bingham a déclaré hier au Sommet des PDG du Times qu’elle espérait que la technologie révolutionnaire verrait des patchs vaccinaux, des pilules et des sprays nasaux rendant beaucoup plus facile et plus rapide de rester protégé.

À l’heure actuelle, les vaccins sont administrés par des professionnels de la santé sous la forme de deux piqûres.

Ce week-end, des cliniques de vaccination sans rendez-vous «Grab a Jab» se tiendront dans des parcs et des stades sportifs à travers l’Angleterre.

Les sites incluent le Vicarage Road de Watford, l’Emirates Stadium d’Arsenal, le terrain de cricket d’Edgbaston et le domicile de l’équipe de basket-ball des Newcastle Eagles.

Des bus feront également le tour du Royaume-Uni et offriront des jabs sans rendez-vous à toute personne de plus de 18 ans.

S’exprimant hier lors du sommet des PDG du Times, elle a déclaré: « Idéalement, vous pouvez recevoir votre vaccin par la poste sous forme de patch, de pilule ou de spray, et le tour est joué. »

Mais elle a admis qu’elle et le gouvernement n’avaient pas fait assez pour s’assurer que les jabs étaient distribués dans le monde entier, affirmant: « Cela aurait dû être mieux fait ».

Le patron du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré: « Nous sommes dans une course jusqu’à la ligne d’arrivée. »