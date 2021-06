Les BRITS pourraient bientôt profiter de dîners de poisson moins chers après que le Royaume-Uni a conclu un accord commercial post-Brexit de 22 milliards de livres sterling avec l’Islande et la Norvège.

L’accord conclu avec les deux pays scandinaves – et le petit Liechtenstein – réduit les tarifs d’importation sur l’églefin, les crevettes et les crevettes.

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a qualifié aujourd’hui l’accord de grande victoire pour la Grande-Bretagne mondiale – et dînera ce soir avec de l’aiglefin et des frites pour célébrer.

Apaisant les craintes que les pêcheurs britanniques ne soient compromis par des alternatives bon marché, des sources gouvernementales ont insisté sur le fait que cette nation d’amateurs de fruits de mer dépend déjà des importations d’outre-mer pour répondre à la demande.

Et le ministère du Commerce international affirme que l’accord renforcera 18 000 emplois dans les villes de la muraille rouge telles que Grimsby, où le poisson importé est transformé.

Les tarifs sur les exportations de fromage britannique seront également réduits de 277%, ce qui, selon les ministres, ouvrira la porte aux agriculteurs pour vendre leurs produits dans le trio de pays.

Une technologie de pointe permettra à tous les documents commerciaux d’être effectués numériquement et d’éliminer la paperasserie.

Mme Truss a déclaré: « L’accord d’aujourd’hui stimulera considérablement notre commerce avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, développant une relation économique d’une valeur déjà de 21,6 milliards de livres sterling, tout en soutenant l’emploi et la prospérité dans les quatre pays du pays. »

La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein font partie du marché unique mais ne sont pas membres à part entière de l’UE, ce qui signifie qu’ils peuvent se lancer seuls pour conclure des accords commerciaux.

Toutes les parties se sont serré la main sur l’accord aujourd’hui – qui s’est avéré être la journée nationale du poisson et des frites – et signeront officiellement dans les semaines à venir.

La série de pourparlers a été quelque peu éclipsée par la querelle du Cabinet sur l’accord de libre-échange australien, que Boris Johnson a donné le feu vert malgré les protestations du secrétaire à l’Agriculture George Eustice.

La Première ministre norvégienne Erna Solberg a déclaré : « Cet accord sécurise les emplois norvégiens et facilite la croissance économique, et il marque une étape importante dans nos relations avec le Royaume-Uni après le Brexit ».

Le ministre islandais des Affaires étrangères, Gudlaugur Thor Thordarson, a déclaré : « J’ai mis l’accent sur la garantie de bonnes relations futures avec le Royaume-Uni après avoir quitté l’Union européenne et je suis convaincu que cet accord renforcera les relations économiques et amicales entre l’Islande et le Royaume-Uni dans le futur. »

Le ministre des Affaires étrangères du Liechtenstein, Dominique Hasler, a ajouté : « L’accord constitue une excellente base pour poursuivre nos relations économiques étroites et les étendre à l’avenir.