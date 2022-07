Les Britanniques pourraient perdre leur passeport pour avoir consommé de la drogue — RT World News

De nouvelles lois proposées par le Home Office du Royaume-Uni visent à introduire des peines plus sévères pour possession de drogues récréatives

Les utilisateurs de drogues récréatives au Royaume-Uni pourraient bientôt se voir retirer leur passeport ou leur permis de conduire en vertu d’une série de nouvelles lois proposées par le Home Office lundi.

Dans le document intitulé « SWIFT, CERTAIN, TOUGH Nouvelles conséquences pour la possession de drogue », le ministère de l’Intérieur propose d’introduire trois niveaux de sanctions pour la possession de drogues illégales telles que la cocaïne et le cannabis.

Les sanctions varient d’être obligé de payer pour un cours de sensibilisation à la drogue à une lourde amende, et peuvent même entraîner la perte du passeport et du permis de conduire du contrevenant.

“Niveau 1 : Une personne devrait recevoir un avis d’amende fixe comme alternative aux poursuites, ce qui l’oblige à suivre et à payer un cours de sensibilisation aux drogues”, le livre blanc suggère, ajoutant que si l’individu ne suit pas le cours, il sera contraint de payer une amende majorée.

Le deuxième niveau suggère que les personnes prises avec des drogues illégales pourraient se voir offrir une mise en garde qui pourrait inclure “une période de dépistage obligatoire des drogues parallèlement à la participation à un cours de sensibilisation aux drogues à un stade ultérieur.”

Au troisième niveau, la personne serait “probable” être accusés de leur infraction et, s’ils sont reconnus coupables, pourraient faire l’objet d’une mesure d’exclusion, d’un étiquetage de drogue, d’une confiscation de passeport et d’une interdiction de permis de conduire.















Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a expliqué la nécessité de sanctions plus sévères pour les infractions liées à la drogue en insistant sur le fait que « les drogues illicites sont à l’origine de dommages et de misère indicibles dans notre société. »

Elle a ajouté que plus de personnes meurent chaque année des suites de l’abus de drogues que de “tous crimes au couteau et accidents de la circulation confondus.”

« Les drogues causent également d’énormes dommages aux enfants et aux jeunes, affectant leur santé et leur capacité à travailler et à apprendre. Le coût total pour la société et les contribuables est également énorme, s’élevant à près de 22 milliards de livres sterling (26,4 milliards de dollars) par an rien qu’en Angleterre », elle a écrit dans le document.

Patel a déclaré que le but de ce nouveau projet de loi est de s’assurer que les toxicomanes sont “Plus susceptibles d’être pris” et le visage “Des conséquences plus dures et plus significatives.”

“Nous voulons voir des interventions rapides et certaines qui peuvent dissuader la consommation de drogue et, parallèlement à d’autres mesures, réduire la demande de drogue”, conclut-elle.

Le document énonce un objectif de répression de la “cohortes d’utilisateurs dits récréatifs” et la réduction de la demande de substances illicites. Cependant, il ne cherche pas à lutter contre la consommation de drogues illicites chez les enfants ou les adultes toxicomanes.

Il note également les dangers du commerce de la drogue, déclarant que « Trop souvent, les personnes qui choisissent de consommer des drogues avec désinvolture sont à l’abri ou ignorent volontairement le coût humain du commerce de la drogue qui les entoure immédiatement. Ils mettent de l’argent dans les poches de dangereux gangs de la drogue et alimentent la violence, tant au Royaume-Uni qu’à travers le monde. Nous voulons que cela change.“

Selon le document, en 2019/20, plus de trois millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles ont déclaré avoir consommé de la drogue au cours de la dernière année. Le ministère de l’Intérieur soutient que ces personnes se mettaient en danger, rendaient les communautés moins sûres et remettaient des profits lucratifs à des criminels conduisant une chaîne d’approvisionnement violente et exploitante.