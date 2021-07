Les Britanniques pourraient obtenir des produits moins chers dans le cadre de plans visant à stimuler le commerce avec les pays les plus pauvres

Les BRITS pourraient obtenir des produits moins chers, car le Royaume-Uni prévoit d’accorder des réductions tarifaires à 70 pays les plus pauvres pour qu’ils commercent vers la prospérité.

Alors que la Grande-Bretagne se libère des règles de l’UE, les ministres Liz Truss et Dominic Raab dévoileront aujourd’hui un programme d’incitations aux pays en développement pour stimuler leur commerce britannique.

Liz Truss s’efforce de conclure des accords commerciaux avec d’autres pays depuis la finalisation du Brexit Crédit : Reuters

Dominic Raab a également travaillé sur le programme visant à inciter les pays en développement à stimuler leur commerce au Royaume-Uni Crédit : Rex

Les plans proposés pour un système commercial pour les pays en développement contribueront à développer le commerce avec d’autres pays tout en réduisant les prix pour les clients au Royaume-Uni.

Les plans pour les pays à revenu faible et intermédiaire verraient des tarifs réduits et des règles plus simples pour les entreprises.

Les ministres ont salué le Bangladesh et le Vietnam pour avoir réussi à sortir de la pauvreté et veulent que les autres nations fassent de même.

Les exportations britanniques du Vietnam ont plus que triplé entre 2009 et 2019, et les exportations du Bangladesh ont doublé.

Le plan pourrait signifier une baisse des tarifs sur des produits tels que le riz du Pakistan et les formateurs du Nigeria, bien que les détails ne soient pas encore clairs.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré aujourd’hui : « Le commerce renforce fondamentalement les gens et a fait plus que n’importe quelle politique de l’histoire pour sortir des millions de personnes dans le monde de la pauvreté.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a ajouté : « La réduction des tarifs pour les pays les plus pauvres leur permet de négocier leur chemin vers une véritable indépendance – et je suis fier que nous menions le monde en offrant cette opportunité. »