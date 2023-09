Les Britanniques pourraient être confrontés au RATIONNEMENT des passagers et à une flambée des tarifs si le HS2 de 106 milliards de livres sterling est supprimé, préviennent les chefs

L’EX-CHANCELIER George Osborne a critiqué hier soir les propositions visant à abandonner la partie Manchester du HS2, avertissant que ce serait un « acte grossier de vandalisme ».

M. Osborne a déclaré que toute édulcoration du projet ferroviaire de 106 milliards de livres sterling risquait de détruire la réputation de Rishi Sunak dans le pays et à l’étranger.

Rishi Sunak envisage des projets controversés visant à abandonner la partie Manchester du HS2 Crédit : Alay

Son point de vue était partagé par son collègue ex-chancelier Lord Heseltine, qui a écrit dans le Times qu’abandonner le projet serait un « acte d’automutilation économique considérable ».

M. Sunak envisage d’abandonner le tronçon Manchester du HS2 dans le cadre d’une opération majeure de retour politique.

Certains membres du Cabinet craignent que l’inflation n’ait rendu le système beaucoup trop cher et que l’argent pourrait être mieux dépensé ailleurs.

La tentative du numéro 10 de renverser les sondages et les taux d’approbation personnels du Premier ministre s’est jusqu’à présent traduite par des engagements visant à interdire les cigarettes et les vapes et à édulcorer les règles du zéro net.

Même si ces politiques de « viande rouge » sont populaires parmi les députés conservateurs, la suppression de certaines parties du HS2 est bien plus controversée.

Une lettre écrite par le chef de Network Rail, Andrew Haines, vue par le Times, prévient que modifier le projet pourrait forcer les patrons de train à imposer un « rationnement » des passagers pendant les heures de pointe.

Cela pourrait également entraîner une flambée des tarifs dans un contexte de forte demande pour un service ferroviaire limité.

M. Haines a déclaré que la ligne principale de la côte ouest était déjà « effectivement pleine » et qu’une demande accrue de la part des passagers nécessiterait des « compromis difficiles ».

Ce matin, le Premier ministre a refusé de nier catégoriquement les accusations selon lesquelles la partie Manchester du HS2 pourrait avoir lieu.

Il a déclaré : « Je ne vais pas commenter ce type de spéculation.

« Mais ce que je dirais, c’est que nous sommes absolument déterminés à améliorer et à diffuser les opportunités dans tout le pays, pas seulement dans le Nord mais dans les Midlands, dans toutes les autres régions de notre fantastique pays.

« Et les infrastructures de transport en sont un élément clé, pas seulement les grands projets ferroviaires, mais aussi les projets locaux, l’amélioration des services de bus locaux, la réparation des nids-de-poule, toutes ces choses font une différence dans la vie quotidienne des gens. »

M. Sunak a ajouté : « Ce genre de spéculation que les gens font n’est pas juste. Nous avons des pelles dans le sol, nous allons de l’avant et nous y parvenons. »

La ministre du Logement, Rachel Maclean, a déclaré qu’aucune décision concernant HS2 n’avait encore été prise.

Elle a déclaré à LBC : « Il n’y a pas encore de décision pour arrêter cela, mais il est juste que nous examinions les modèles de voyage.

« Il y a des investissements dans les chemins de fer, nous avons investi dans les bus à travers le pays – la connectivité est d’une importance vitale pour la croissance de l’économie, nous devons donc examiner les priorités dans l’ensemble des demandes en matière de transport de manière plus large, et bien sûr le réseau routier est important à cet égard. »

Mme Maclean a ajouté : « Il y a des spéculations et je sais que le Premier ministre et la chancelière se penchent sur cette question. Il est vrai qu’ils l’examinent. C’est un projet dont le coût a explosé. »