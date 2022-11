Les Britanniques possèdent en moyenne 19 téléphones au cours de leur vie – achetant un nouvel appareil tous les trois ans

L’adulte moyen possédera 19 téléphones au cours de sa vie – au cours de laquelle il les égarera 50 fois.

Un sondage auprès de 2 000 propriétaires de téléphones portables a révélé que la personne typique recevra un nouveau combiné tous les trois ans et quatre mois, ce qui équivaut à 19 appareils au cours de la durée de vie typique d’un adulte britannique de 63 ans.

L’utilisateur moyen de smartphone a également deux mobiles rangés dans des tiroirs, bien que 13 % en aient deux fois plus – en possédant quatre ou plus.

Il est également apparu que seulement 29% ont recyclé leur téléphone portable avant de l’échanger contre un nouveau modèle, 41% avouant ne pas savoir quoi faire avec les anciens appareils.

Lars Silberbauer, CMO chez HMD Global, a déclaré : « Les smartphones contribuent de manière significative aux déchets électroniques mondiaux – et nous voulons changer cela.

“Il est important que les appareils aient plusieurs vies, et en veillant à ce qu’ils soient recyclés à la fin de leur cycle de vie, nous pouvons aider à garder les appareils hors des décharges.”

L’étude a également révélé que 48% garderont leurs anciens appareils “en cas d’urgence”, tandis que 34% les remettront à leur famille et à leurs amis.

Et bien qu’ils aient pu empocher de l’argent en le faisant, seuls 27% ont échangé ou échangé une partie d’un combiné usagé.

Il en est ressorti que 67 % des personnes interrogées ont remplacé un téléphone mobile qui est toujours en bon état de fonctionnement, 44 % souhaitant disposer des derniers logiciels et fonctionnalités sur leur appareil intelligent.

39% supplémentaires ont remplacé un mobile en état de marche alors que la durée de vie de sa batterie commençait à diminuer, et 26% ont simplement profité d’une mise à niveau gratuite sur leur contrat.

Bien que 46 % conviennent qu’il est facile de recycler un vieux téléphone portable, 47 % ne savent pas vraiment comment s’y prendre.

Seuls 28 % des utilisateurs de téléphones portables interrogés ont choisi la voie durable de l’achat d’un smartphone ou d’une tablette d’occasion.

Et ce, malgré le fait que 32 % d’entre eux déclarent qu’ils seraient plus susceptibles d’acheter un appareil d’occasion s’ils savaient qu’il était plus respectueux de la planète que d’acheter un tout nouveau modèle.

Avec des raisons d’essayer de faire des choix d’achat plus durables (70 %), pensant qu’acheter du neuf peut être un gaspillage d’argent (48 %) et convenir qu’un mobile d’occasion peut fonctionner aussi bien qu’un neuf (52 % cent).

Bien que, sur le cinquième (19%) des répondants qui seraient moins susceptibles d’investir leur argent dans un appareil d’occasion, 61% ont déclaré que c’était parce qu’ils ne pensaient pas que le matériel fonctionnerait aussi bien.

La recherche, menée via OnePoll, a également révélé qu’un tiers pense que les actions individuelles qu’ils entreprennent, telles que le recyclage de leurs déchets électroniques, n’ont pas d’impact sur l’environnement et la durabilité.

Lars a ajouté : “Nous voulons récompenser ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous et inciter activement les utilisateurs à garder les téléphones dans leurs poches plus longtemps et travailler à prolonger le cycle de vie global des appareils.”