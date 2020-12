Le grand magasin Browns a troqué sa place de choix sur Eastgate Street dans la ville de Chester, dans le nord de l’Angleterre, depuis 1791, vendant de la mode, des parfums et du thé de l’après-midi aux habitants et aux touristes visitant le centre historique.

Mais l’avenir de l’imposant bâtiment à colonnes est remis en question car son propriétaire, le grand magasin britannique Debenhams, devient le dernier détaillant à entrer dans l’administration, paralysé par la pandémie et l’évolution des habitudes d’achat.

«C’est déchirant», a déclaré la résidente locale Sue Astbury, 53 ans, qui gère une chaîne de boutiques caritatives dans la région.

Bien qu’elle se souvienne de la visite de Browns lorsqu’elle était enfant et de l’aventure de se promener dans les coins et recoins du magasin de caractère, elle dit qu’elle fait rarement du shopping à Chester en raison du trafic et du coût du stationnement.

«Je fais une grande partie de mes achats en ligne parce que vous n’avez pas à vous soucier du stationnement et que vous pouvez essayer des choses à votre rythme», dit-elle.

Les acheteurs ont évité les magasins physiques pour éviter d’attraper COVID-19[feminine, même en dehors des verrouillages officiels, et a accéléré le passage aux achats en ligne qui était en cours avant la pandémie.

Les effets se font sentir dans les rues commerçantes de Grande-Bretagne – les principaux magasins où les gens achètent de tout, de l’épicerie aux vêtements. Beaucoup étaient en déclin depuis des décennies avant même la pandémie, luttant pour s’adapter aux temps modernes.

Une augmentation record du nombre de magasins fermés alors que la deuxième vague d’infections virales en Grande-Bretagne a débuté a laissé les rues et les centres commerciaux remplis d’unités vides.

Les pertes d’emplois dans le commerce de détail au Royaume-Uni augmenteront d’environ 65% à 235 704 cette année par rapport à la dernière, prédit le Center for Retail Research. Environ 25 000 emplois sont menacés par l’effondrement combiné de Debenhams et du détaillant de mode Arcadia Group, soit plus du double du nombre d’employés dans les flottes de pêche du pays.

‘UN TRÉSOR TROVE’

Browns of Chester, connu sous le nom de «Harrods of the North» d’après le grand magasin de luxe de Londres, était une visite incontournable pour ceux qui visitaient la ville avec ses lustres, ses planchers grinçants et son intérieur en forme de labyrinthe. Debenhams l’a repris en 1976.

«Je me souviens que ma mère me tenait fermement la main pendant que nous allions, surtout quand c’était occupé, car c’était comme un labyrinthe», a déclaré Samantha Payne, une administratrice de projets de 45 ans qui vit maintenant à Runcorn, à proximité.

« C’était tellement chic – un trésor de tant de belles choses, des comptoirs de parfumerie et de bijoux au rez-de-chaussée aux vêtements de mariée à l’étage », a ajouté Payne, qui a acheté une robe de demoiselle d’honneur en soie beige il y a 20 ans.

Un matin récent, le magasin était ouvert mais de grandes enseignes «Fermeture du magasin» et «Tout doit aller» étaient accrochées à ses fenêtres.

L’investisseur de détail Mike Ashley est en pourparlers de dernière minute pour acheter des Debenhams aux administrateurs, mais a déclaré qu’il n’y avait aucune certitude qu’une transaction aurait lieu.

Près de Browns se trouve le centre commercial Grosvenor avec les magasins du groupe Arcadia, notamment les chaînes de vêtements pour hommes Burton et Topman et les magasins de mode pour femmes Dorothy Perkins et Topshop. Arcadia s’est effondrée dans l’administration en novembre.

Les entreprises locales craignent que la fermeture de ces magasins – en particulier les célèbres Browns – signifiera encore moins de personnes se rendant dans le centre-ville. Le stationnement au centre commercial Grosvenor coûte 7,80 livres (10,40 $) pour trois heures.

FESTOONED AVEC DES LUMIÈRES

«Je m’inquiète pour le centre-ville», déclare Ann Faulkner de The Cheese Shop, qui opère depuis près de 40 ans dans ses petits locaux dotés d’un auvent rayé bleu et blanc.

Un matin récent, le magasin faisait un commerce dynamique avant Noël, même avec seulement deux clients autorisés à entrer dans le magasin à la fois. Le téléphone sonnait constamment avec les gens qui passaient des commandes.

«Les visiteurs aiment aller dans ces grands magasins à l’ancienne», a-t-elle ajouté, faisant référence à la popularité de Chester en tant que destination de week-end.

Deux verrouillages en Angleterre et une période de négociation de Noël raccourcie ont exercé une pression sur les détaillants alors qu’ils entrent dans la période cruciale des fêtes. En Angleterre, les magasins non essentiels ont été autorisés à rouvrir le 2 décembre pour la première fois en quatre semaines.

À Chester, les rues festonnées de lumières étaient occupées par des acheteurs de Noël masqués. Bien que le trafic des acheteurs en Angleterre ait bondi de 150% le 2 décembre par rapport à la semaine précédente avec la réouverture des magasins, il était toujours en baisse de plus d’un quart par rapport à l’année dernière.

Les Britanniques figuraient déjà parmi les plus gros acheteurs en ligne du monde avant le COVID-19. Le commerce électronique au Royaume-Uni s’est accéléré cette année et les habitudes acquises au cours de la pandémie devraient rester.

Les achats en ligne ont augmenté de 52,8% depuis février, selon les dernières données de l’Office of National Statistics.

À Chester, The Cheese Shop a dépensé environ 3000 livres pour ouvrir une boutique en ligne en septembre.

« Je ne pense pas que nous aurions pu survivre à Noël sans l’option en ligne », a-t-elle déclaré.