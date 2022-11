Les Britanniques peuvent réduire les coûts alimentaires avec des astuces de cuisine pratiques, y compris abandonner les légumes frais et faire le plein d’épices

Des EXPERTS ont révélé des astuces de cuisine astucieuses pour aider le budget familial à aller plus loin alors que la crise du coût de la vie s’aggrave.

Lee Williams, un expert culinaire, recommande d’acheter différentes coupes de viande, de cuisiner des repas par lots et d’ajouter différents assaisonnements pour créer de nombreux repas à partir d’une seule base.

Les Britanniques peuvent réduire les coûts alimentaires avec des astuces de cuisine pratiques, y compris l’abandon des légumes frais Crédit : Getty

Parmi les autres astuces intelligentes, citons l’abandon des légumes frais pour les surgelés, la préparation de repas volumineux avec des légumes et la préparation de délicieuses soupes épicées à partir des restes.

Son conseil vient après qu’une étude de 2 000 adultes a révélé que 46% admettent manger les mêmes repas jour après jour, avec 59% ennuyés des dîners économiques.

Et parce qu’ils ressentent des difficultés financières, 46 % font des compromis sur les produits qu’ils achètent, manquant des plats savoureux qu’ils auraient aimé servir.

Alors que 16% ont du mal à répondre aux besoins des mangeurs difficiles dans le ménage.

Lee est le responsable de l’innovation culinaire de Schwartz, qui a commandé l’étude, et a déclaré : « Il est clair que les gens sont coincés dans une ornière dans la cuisine, et avec la crise du coût de la vie, une inquiétude pour tout le monde.

« Il peut parfois être difficile de trouver des repas qui correspondent à votre budget hebdomadaire, mais ne faites pas de compromis sur le goût ou la saveur.

«De petits changements dans votre style de cuisine et vos habitudes peuvent faire beaucoup de chemin.

“Rajouter des légumes aux repas est un excellent moyen d’aller un peu plus loin dans votre alimentation et essayer différents assaisonnements et arômes peut également être un moyen facile de varier ce que vous mangez tout au long de la semaine.”

L’étude a également révélé qu’un quart seulement cuisinent et préparent la moitié des repas qu’ils mangent à la maison.

Tandis qu’un tiers a du mal à trouver de nouvelles idées de recettes et 26 % ne savent pas comment rendre leurs repas plus excitants.

En moyenne, les ménages consomment trois repas identiques par semaine, les principales raisons étant que c’est plus simple, manger ce qu’ils savent qu’ils aiment et pouvoir les préparer sans réfléchir.

Les repas contenant de la viande quelconque ont été jugés les plus populaires à cuisiner (63 %), mais 61 % préfèrent cuisiner les plats les plus simples comme les haricots sur du pain grillé, l’omelette ou les pâtes en sauce.

Il a également constaté que 63% doivent préparer plus d’un plat à l’heure des repas pour répondre aux différents goûts de leur ménage.

Et 54% ont déclaré que leur liste de courses se composait généralement des mêmes ingrédients semaine après semaine.

Tandis que la moitié souhaite pouvoir «travailler plus intelligemment» dans la cuisine, par exemple être en mesure d’établir un budget mais aussi de cuisiner des repas différents chaque semaine.

Parmi ceux qui ont participé à l’enquête, réalisée via OnePoll, 36% ont déclaré que la saveur de leur nourriture est vraiment importante pour eux, mais 20% ont du mal à savoir quelles herbes et épices inclure dans leurs recettes pour les rendre plus intéressantes.

Lee a ajouté: «Rendre les repas de tous les jours plus excitants pourrait être aussi simple que de les pimenter avec des aliments de base tels que les épices cajun et le piment chipotle fumé.

“Beaucoup de gens ont trop peur de s’aventurer hors de leur zone de confort en matière de nourriture, mais ce ne sont que des essais et des erreurs.

« C’est une bonne idée de planifier vos repas chaque semaine, puis d’acheter tous les ingrédients dont vous pourriez avoir besoin, y compris les assaisonnements, les herbes et les épices qui peuvent transformer un plat.

“Un peu va un long chemin, donc il faudra un certain temps avant que vous n’en manquiez, c’est donc un excellent investissement à long terme et peut faire toute la différence pour vos repas.”