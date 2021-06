Les Britanniques peuvent être en mesure de travailler à domicile pour toujours même lorsque la commande de travail à domicile est abandonnée, suggère le ministre

BRITS peut être en mesure de travailler à domicile pour toujours – même lorsque les conseils sur le travail à domicile sont abandonnés, a suggéré un ministre hier soir.

Le ministre des Petites entreprises, Paul Scully, a déclaré que ce serait à la « discrétion personnelle » entre les entreprises et les travailleurs de ce qu’ils voulaient faire lorsque les conseils seraient finalement abandonnés.

La commande de travail à domicile devait se terminer le 21 juin Crédit : Getty

La commande de travail à domicile devait être abandonnée après le 21 juin, date à laquelle toutes les règles pourraient être assouplies – mais il est probable que certaines règles resteront en place plus longtemps à mesure que les cas de Covid augmenteront.

Boris Johnson évalue quelles règles Covid conserver et lesquelles jeter avant lundi, où il annoncera sa décision à la nation.

Les masques dans les transports publics, le travail de l’ordre, la distanciation sociale et les chiffres sur les rassemblements sont tous à discuter – les ministres examinant les données quotidiennement pour aider leurs décisions.

Hier soir, M. Scully a déclaré à CityAM qu’il n’y avait « pas de réponse claire » pour savoir si les Britanniques devaient ou non retourner au bureau, ajoutant: « Chaque fois que le message de travail à domicile se termine, ce sera ce qui est le mieux pour l’entreprise et le travailleur.

Paul Scully dit que toutes les décisions seront « de ce qui est le mieux pour l’entreprise et le travailleur » Crédit : Rex

Dans un message quelque peu confus, il a semblé suggérer que les ministres n’ordonneraient pas aux entreprises de retourner dans les villes en difficulté pour aider à sauver leurs économies en difficulté, ajoutant: « Même si cela tombe, je suppose qu’il y aura toujours des gens qui choisiront de porter un masquer et choisir de se distancier socialement.

« Ce sera à la personne. »

Les ministres sont prêts à retarder la Journée de la liberté le 21 juin pour maîtriser l’augmentation des cas et s’assurer que le plus de personnes possible sont piquées.