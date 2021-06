Désormais, les dateurs en ligne au Royaume-Uni peuvent afficher le badge du vaccin Covid sur leurs profils, ont rapporté les médias lundi. Des applications telles que Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime et Muzmatch se sont toutes associées au gouvernement britannique pour stimuler la vaccination dans le pays, a rapporté la BBC. La nouvelle initiative est un « atout incroyable » pour le programme britannique de vaccination contre le Covid-19, a déclaré le ministre Nadhim Zahawi.

Certaines applications offriront des incitations, notamment des crédits gratuits ou l’accès à des fonctionnalités premium telles que des augmentations de profil, des dons de roses virtuelles et des « super likes » pour les personnes qui ajoutent le badge de vaccin sur leurs profils.

Bumble, basé aux États-Unis, permettra à ses membres de partager leurs préférences de rencontres en cas de pandémie, telles que leurs points de vue sur la distanciation sociale, le port de masques et si les utilisateurs sont à l’aise pour se réunir dans des endroits surpeuplés. Cependant, il n’y aura aucun moyen de vérifier si les utilisateurs affichant le badge ont réellement pris le vaccin ou non, selon le rapport.

Une recherche d’Elate Date, basée à Londres, a montré que plus de 60% des personnes sur sa plate-forme ne voulaient pas sortir avec des anti-vaccins. Et un récent sondage YouGov auprès de près de 5 000 adultes britanniques a révélé que seulement 28% de ceux qui ont répondu ont déclaré qu’ils ne sortiraient pas avec une personne non vaccinée, seulement 2% ont déclaré qu’ils ne sortiraient pas avec quelqu’un qui avait reçu le vaccin.

Aux États-Unis, l’emoji seringue est devenu le nouveau visage clin d’œil, tandis qu’un selfie à double dose sur votre profil vous apportera, prétend-on, le double du nombre de rendez-vous. Selon OKCupid, les utilisateurs qui prétendaient avoir déjà reçu le vaccin Covid étaient « aimés » deux fois plus que les utilisateurs qui disaient ne pas être intéressés, selon les médias.

Tinder, en janvier, a constaté une augmentation de 238% des mentions de vaccins dans les biographies des utilisateurs, tandis que Bumble a signalé « une augmentation constante » du nombre de personnes incluant « vaccin » ou « vacciné » dans leurs profils.

