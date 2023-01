Les Britanniques pensent que la série Netflix devrait coûter son titre au prince Harry – sondage – RT Games & Culture

Près de la moitié du public britannique pense que le prince Harry devrait perdre son titre royal à la suite d’une série Netflix sur sa relation avec l’actrice américaine Meghan Markle, selon un sondage publié vendredi par le Times. Dans la série, le couple s’est beaucoup plaint des médias britanniques et a appelé le pays “raciste.”

Quelque 44% des personnes interrogées ont déclaré que Harry devrait voir son titre supprimé, tandis que 32% pensaient qu’il devrait rester duc de Sussex, selon le sondage YouGov / Times. 23% ont déclaré que la série documentaire en six épisodes leur avait fait penser plus mal au couple, tandis que seulement 7% ont déclaré qu’elle avait élevé leur opinion sur le couple.

Un tiers des répondants ont déclaré que la série ne faisait aucune différence, car ils avaient une opinion négative de Harry et Meghan pour commencer. 13% avaient une opinion positive du couple avant la sortie de la série.















La série a été créée plus tôt ce mois-ci et a été critiquée par les critiques et les téléspectateurs. Selon le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, seulement 18 % du public a apprécié les six heures d’ébats à travers la romance de la famille royale.

Dans la série, Harry et Meghan ont affirmé que leur relation était injustement examinée par les tabloïds en raison de la race de Markle, tandis que Markle elle-même a affirmé que cette couverture l’avait conduite au bord du suicide. Le documentaire présente également des universitaires et des journalistes décrivant les deux membres de la famille royale comme “symboles de justice sociale” et la Grande-Bretagne en tant que “raciste” de campagne. Harry déclare dans la série que son “préjugés inconscients” lui fait “une partie du problème” à cet égard.

Le prince Harry a épousé Markle en 2018 et le couple a démissionné de ses fonctions royales deux ans plus tard pour déménager en Californie, tout en conservant ses titres.