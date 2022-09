Les Britanniques passent un peu plus de 10 ANS de leur vie en “pilote automatique” à faire la même routine tous les jours, selon une enquête

L’adulte moyen passe l’équivalent d’un peu plus de 10 ans de sa vie en “pilote automatique” – en suivant les mêmes routines et rituels jour après jour.

Cela équivaut à 1 396 heures par an, 27 heures par semaine ou près de quatre heures par jour à faire les mêmes choses.

Près des deux tiers des Britanniques ne changent jamais leur routine quotidienne Crédit : Getty

Un quart des personnes interrogées ont même admis qu’elles passaient cinq heures ou plus par jour sans vraiment réfléchir à ce qu’elles faisaient.

Et 64 % des adultes affirment que leur routine quotidienne ne change presque jamais.

Les cinq principales choses que les Britanniques sont susceptibles de faire de la même manière chaque jour incluent s’habiller ou se doucher au même moment de la journée et prendre le même petit-déjeuner.

Mais 79 % de ceux qui se sentent « coincés dans une ornière » de routines répétitives estiment que cela les empêche d’atteindre leurs objectifs, notamment parcourir le monde, apprendre un nouvel instrument et commencer à investir.

L’étude, commandée par la banque NatWest, a également révélé que 51% des adultes admettent qu’ils tergiversent au lieu d’agir sur les tâches qui doivent être effectuées, notamment la gestion de leurs finances, l’organisation de rendez-vous avec des amis et les courses alimentaires.

En conséquence, six sur 10 ont acheté un livre d’auto-assistance – mais la moitié ne l’ont jamais terminé, certains n’ayant même pas terminé le premier chapitre.

Bien que 53% des personnes interrogées via OnePoll pensent qu’elles devraient être plus proactives dans la gestion de leurs finances personnelles.

Suite aux découvertes, NatWest a lancé une série de vidéos avec l’entrepreneur Stephen Bartlett, avec des épisodes sur la définition d’objectifs, le démarrage d’une entreprise et la gestion des finances personnelles, pour aider à motiver les gens à agir.

TOP 10 DES OBJECTIFS QUE LES BRITANNIQUES VEULENT ATTEINDRE MAIS N’ONT PAS ENCORE ACTION 1. Apprenez une nouvelle compétence ou un nouveau métier 2. Parcourez le monde 3. Commencez une nouvelle carrière 4. Apprendre un instrument 5. Commencez à investir 6. Ravivez les amitiés 7. Écrire un livre 8. Rechercher un arbre généalogique 9. Démarrer une entreprise 10. Reprenez vos études / reconvertissez-vous

L’animateur du podcast Diary Of A CEO et le plus jeune “Dragon” de l’émission télévisée à succès Dragons Den, a déclaré : “Nous avons tous des objectifs et des ambitions, qu’il s’agisse d’acheter une paire de baskets, d’économiser pour un grand événement ou même de démarrer votre propre entreprise. .

«Mais nous savons aussi à quel point il peut être difficile de faire ce premier pas pour que ces choses se produisent.

“La série Money Motivation vise à aider quiconque à faire le premier pas vers la définition et la réalisation de ses objectifs, quels qu’ils soient.”

La PDG de NatWest, Alison Rose, a déclaré : « Tout le monde rencontre des défis et des obstacles différents dans la vie.

“Mais nous espérons que l’histoire inspirante de Stephen et sa personnalité motivante pourront aider les gens à se fixer et à atteindre leurs propres objectifs, quels qu’ils soient.”