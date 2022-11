Les Britanniques passent près de CINQ ANS à préparer Noël au cours de leur vie – dont deux jours à décorer le sapin

Les ADULTES qui fêtent Noël passeront près de CINQ années de leur vie à se préparer pour le grand jour, selon une nouvelle étude.

Les recherches ont révélé qu’un total de 34 heures sont consacrées à démêler les lumières, plus de deux jours à décorer l’arbre et 164 semaines – un peu plus de trois ans – à nettoyer et ranger avant l’arrivée des invités, pour s’assurer que la saison des fêtes se déroule comme prévu.

Selon une nouvelle étude, ceux qui fêtent Noël passeront près de cinq ans de leur vie à se préparer pour le grand jour. Crédit : Getty

Le sondage auprès de 2 000 adultes, qui participent aux festivités, a également révélé qu’ils passeront l’équivalent d’une journée et demie à ramasser ou à aspirer des feuilles de pin sur de vrais arbres sur une période de 63 ans.

Mairi Devlin de B&Q, a déclaré : “Nous voulons proposer des moyens pratiques de s’attaquer à la liste de contrôle de Noël, afin qu’elle contribue à réduire le temps consacré aux préparatifs avant la journée spéciale.

“Nous espérons que les gens pourront vivre une période de fêtes douce et joyeuse cette année – et nous sommes là pour aider à y arriver.”

Cela survient alors que près d’un jour et demi sera consacré à la re-décoration de l’arbre si les enfants ou d’autres membres de la famille ont fait un mauvais travail – avec 22% de confiance affirmant que leurs compétences en décoration sont “incroyables”.

Mais l’une des tâches festives les plus chronophages est la planification du dîner de Noël, qui prend près de deux ans et demi.

Une moyenne de 41 heures sera également consacrée à des défis “inattendus”, tels que des cuisinières défaillantes et l’hébergement d’invités de dernière minute.

La recherche, qui a été commandée par B&Q, a également révélé qu’une heure est consacrée à ranger les décorations après les festivités chaque année – avec 54% décrivant leur technique comme “propre et bien rangée”, tandis qu’un sur six admet que la leur est aléatoire.

Lorsqu’on leur a demandé comment rendre cette période de l’année plus facile, les gens aspiraient à des hacks d’emballage de cadeaux (27 %) et à la façon de démêler les lumières des arbres (14 %).

L’étude a également révélé que 60% trouvent la saison des fêtes stressante et près de la moitié souhaitent qu’il y ait des moyens de la rendre moins stressante.

13 % supplémentaires aimeraient apprendre des astuces pour ranger les décorations de Noël, tandis que 12 % espèrent trouver un raccourci pour installer tout le monde autour de la table du dîner lorsqu’il n’y a pas assez de chaises.

L’une des plus grandes difficultés auxquelles les gens ont avoué était de tout cuisiner en même temps (28 %) et, de la même manière, de mettre tous les aliments dans le four (22 %).

L’emballage et le déballage des décorations se sont avérés tout aussi difficiles (12 %), tandis qu’un dixième trouvent qu’il est difficile de garder de vrais arbres en vie.

En raison de la crise du coût de la vie, deux personnes interrogées sur cinq, via OnePoll, pensent que Noël sera plus stressant cette année que l’année dernière.

Mais en regardant les points positifs, les choses préférées de la nation à propos de la saison des fêtes ont été révélées comme passer du temps avec la famille et les amis, la nourriture et les boissons et offrir des cadeaux.

Et malgré les défis, 17 % aiment décorer leur maison, tandis que 15 % aiment recevoir des êtres chers.

Mairi a ajouté: “La période de Noël est un moment spécial et enrichissant pour toutes les personnes impliquées, et fournit l’excuse parfaite pour accueillir des êtres chers à la maison pour un plaisir festif.

“Il n’y a rien de plus important que de passer du temps de qualité avec les amis et la famille et de créer de nouvelles traditions, comme acheter un vrai sapin chaque année et ajouter de nouvelles décorations au fil des années.”