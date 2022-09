Les Britanniques « paieront le prix du rejet par Liz Truss de la taxe sur les bénéfices exceptionnels pendant des décennies »

La livre sterling a plongé à son plus bas niveau face au dollar en 37 ans alors que les experts ont averti que le plan de Liz Truss visant à atténuer la crise du coût de la vie sans taxer les entreprises énergétiques pourrait endetter les Britanniques pendant des décennies.

Les marchés semblaient secoués par la décision du nouveau Premier ministre d’emprunter pour payer les 100 milliards de livres sterling et plus nécessaires pour garder les lumières et le chauffage allumés cet hiver.

Le groupe de réflexion à bas salaires de la Resolution Foundation a averti que le coût éventuel de la crise énergétique pourrait même dépasser le renflouement de 137 milliards de livres sterling des banques à la suite du krach financier de 2008.

Le plan du Premier ministre, qu’elle dévoilera jeudi dans une déclaration aux Communes, gèlera les factures moyennes à un niveau d’environ 2 500 £ en fixant un plafond sur le prix d’une unité d’énergie, tout ce qui dépasse étant payé par le gouvernement.

Les ministres ont rejeté une proposition de l’industrie demandant à l’État de souscrire des prêts bancaires aux fournisseurs d’énergie pour couvrir l’écart entre le plafond et le prix exorbitant du marché.

Mais Mme Truss a été vivement critiquée lors des questions du Premier ministre lorsqu’elle a catégoriquement rejeté l’alternative consistant à prolonger la taxe sur les bénéfices exceptionnels de 5 milliards de livres sterling imposée par Rishi Sunak plus tôt cette année.

Les travaillistes ont accusé Mme Truss de faire payer la facture aux travailleurs tout en permettant aux entreprises énergétiques de continuer à récolter d’énormes bénéfices pendant la crise du coût de la vie.

“Chaque livre de bénéfices excédentaires qu’elle choisit de ne pas taxer est une livre supplémentaire d’emprunt que les travailleurs seront obligés de rembourser pendant des décennies”, a déclaré Sir Keir Starmer. « Les familles et les services publics ont besoin de chaque centime qu’ils peuvent obtenir. Comment diable pense-t-elle que le moment est venu de protéger les bénéfices de Shell ? »

Truss doit annoncer son plan énergétique jeudi (PENNSYLVANIE)

Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a qualifié le plan de “taxe sur les fiducies” équivalant à “un raid d’une décennie sur les comptes bancaires des contribuables ordinaires”.

Alors que la livre sterling glissait à son plus bas niveau en 37 ans juste au-dessus de 1,14 dollar, le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng a rencontré les financiers de la City et le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey pour les rassurer sur la stratégie économique du gouvernement.

Malgré la nécessité de prendre des mesures “décisives” qui signifieront “des emprunts plus élevés nécessaires à court terme”, le Trésor s’est engagé à faire en sorte que le PIB augmente plus vite que la dette et à maintenir la dette en proportion de l’économie sur une trajectoire descendante, il a dit.

Après que Mme Truss ait effrayé la ville pendant la campagne à la direction des conservateurs en soulevant des questions sur les attributions de la Banque d’Angleterre, M. Kwarteng a apporté son “plein soutien” à son indépendance et à sa mission de contrôle de l’inflation. Il a réitéré son objectif d’atteindre une croissance tendancielle de 2,5 %, bien au-dessus des 0,8 % actuels.

Aux PMQ, le leader travailliste Keir Starmer a demandé pourquoi les bénéfices des entreprises énergétiques n’étaient pas sur la table (PENNSYLVANIE)

Parler à L’indépendantles militants anti-pauvreté ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le coût du remboursement des emprunts massifs rongera les fonds disponibles pour les services publics tels que la santé, l’éducation et les soins pendant de nombreuses années.

Rebecca McDonald, économiste en chef à la Fondation Joseph Rowntree, a déclaré qu’il était juste pour Mme Truss “d’agir avec audace pour lutter contre les prix de l’énergie, et de le faire immédiatement”.

Mais elle a ajouté : « S’il est nécessaire de dépenser à une échelle qui réponde au défi de l’urgence à laquelle nous sommes confrontés, la manière dont elle sera récupérée à l’avenir est également importante.

« Nous devons éviter de le faire d’une manière qui impose un fardeau aux familles à faible revenu ou qui sape les services publics sur lesquels nous comptons tous. Les familles à faible revenu ont besoin d’un soutien maintenant et d’assurances qu’il sera adaptable à la crise actuelle, ne vous inquiétez pas, ils seront responsables de payer la facture.

Simon Francis, de la End Fuel Poverty Coalition, a averti qu’il doit y avoir une disposition spéciale pour 7 millions de personnes avec des factures exceptionnellement élevées – y compris les personnes handicapées devant faire fonctionner du matériel médical 24 heures sur 24, et les retraités dans des maisons anciennes et mal isolées – qui risque de “passer à travers le filet” des plans de Mme Truss.

S’exprimant avant l’annonce de jeudi, Mme Truss a déclaré qu’elle “agirait immédiatement pour aider les particuliers et les entreprises à payer leurs factures, mais prendrait également des mesures décisives pour s’attaquer à la cause profonde de ces problèmes”.

“Je sais que des familles et des entreprises à travers le pays s’inquiètent de la façon dont elles vont joindre les deux bouts cet automne et cet hiver”, a déclaré le Premier ministre, qui avait précédemment dénoncé des “aides” pour aider à payer les factures.

“La guerre de Poutine en Ukraine et la militarisation de l’approvisionnement en gaz en Europe entraînent une hausse des prix mondiaux – et cela n’a fait que préciser que nous devons renforcer notre sécurité et notre approvisionnement énergétiques à long terme.”

La Resolution Foundation a déclaré que Mme Truss devrait même maintenant être prête à changer de cap et à financer au moins une partie de son paquet grâce à des impôts exceptionnels et des «impôts de solidarité» sur les riches – qui recevront des subventions dont ils n’ont pas besoin dans le cadre de ses plans.

Le directeur général Torsten Bell a déclaré L’indépendant que le nouveau Premier ministre avait raison de conclure que “de très gros dons en effet” sont nécessaires. Même une intervention de l’ampleur envisagée laissera le Royaume-Uni face à “un hiver difficile à venir” avec des familles qui ont du mal à chauffer leurs maisons, a-t-il déclaré.

“Compte tenu des coûts potentiels et de la nécessité d’éviter d’exercer une pression inutile sur la Banque d’Angleterre pour augmenter davantage les taux d’intérêt, le gouvernement devrait chercher à réduire la pression pour un emprunt plus élevé”, a-t-il déclaré.

“L’histoire montre que cela se fait en réglementant ou en taxant les gains exceptionnels réalisés par certaines entreprises énergétiques et en demandant à ceux qui ont des revenus plus élevés – moins dans le besoin mais qui reçoivent toujours de grosses réductions de facture – de contribuer à leurs coûts via des impôts de solidarité.”

Paul Johnson, directeur de l’Institute of Fiscal Studies, a déclaré que l’emprunt à grande échelle était “inévitable”, mais a déclaré que les ministres avaient besoin d’une “stratégie de sortie” du soutien aux factures qui pourraient rester élevées pendant une période prolongée.

D’ici l’hiver prochain, l’aide devrait être plus ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin, a-t-il déclaré, ajoutant : “Sinon, nous allons être pris en charge, potentiellement, pour beaucoup plus d’argent, pour beaucoup plus longtemps.”

Le secrétaire de Shadow Net Zero, Ed Miliband, a déclaré: «La question de savoir qui paie est au cœur de toute solution? En excluant une taxe exceptionnelle, Liz Truss, dans l’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre, a écrit un chèque en blanc aux géants du pétrole et du gaz réalisant 170 milliards de livres sterling de bénéfices excédentaires, et le peuple britannique paiera la facture.

“Chaque centime que son gouvernement refuse de lever en impôts exceptionnels est de l’argent qu’ils chargeront sur le peuple britannique pour les années à venir.”