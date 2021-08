Les Britanniques paieront 7 € pour entrer en Europe – mais le gouvernement britannique n’a « aucun plan » pour des frais réciproques

Les vacanciers britanniques se rendant en Europe devraient payer environ 6,20 £ après que l’UE a publié ses propositions concernant les frais de visa et les formulaires de sécurité.

La Commission européenne a confirmé son intention de facturer aux visiteurs des frais de 7 € lors de la mise en place de son système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS) avant la fin de 2022.

Cela affectera tous les visiteurs en provenance de pays exemptés de visa – comme le Royaume-Uni – qui souhaitent se rendre dans les États de l’UE et dans tout autre pays de l’espace Schengen sans frontières.

Mais le gouvernement de Boris Johnson a clairement indiqué qu’il n’envisageait pas d’introduire des frais réciproques pour les arrivées en provenance de l’UE et des pays de l’espace Schengen.

« Je pense que nous n’avons pas l’intention de le faire », a déclaré mercredi la ministre de l’Éducation, Michelle Donelan, à LBC. « Nous avons déjà défini nos plans de visa. »

Les nouveaux frais et formulaires de type visa pour les voyageurs du Royaume-Uni et d’autres pays devaient entrer en vigueur d’ici la fin de 2021 – mais l’UE a repoussé ses plans d’un an.

Dans le cadre du nouveau système – basé sur le système électronique américain d’autorisation de voyage (ESTA) – les passagers devront remplir un formulaire de demande en ligne avant de voyager.

Après avoir été invité à répondre à des questions de sécurité et à fournir des données personnelles, les noms des passagers seront recoupés avec les bases de données de la police et les résultats envoyés par courrier électronique.

Décrivant ses plans, la Commission européenne a promis que son nouveau programme ETIAS sera « simple, rapide et abordable » pour tous les vacanciers venant dans l’espace Schengen en Europe.

« Les ressortissants de pays tiers exemptés de visa n’auront besoin que de quelques minutes pour remplir une demande en ligne qui, dans la grande majorité des cas – devrait être supérieure à 95% – entraînera une approbation automatique », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne. .

« Le processus sera simple, rapide et abordable : l’autorisation ETIAS coûtera 7 €, ce qui sera une redevance unique, et sera valable 3 ans et pour des entrées multiples. »

La Commission a déclaré que dans des « cas limités », où des contrôles supplémentaires sur le voyageur sont nécessaires, l’autorisation pourrait prendre jusqu’à 30 jours.