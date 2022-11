Les Britanniques ont une “voix spéciale” pour différentes occasions – voici comment ils sonnent tous

Des MILLIONS de Britanniques ont une voix spéciale pour différentes occasions – beaucoup d’entre eux adoptant une voix “téléphonant malade” lorsqu’ils appellent leur patron.

Cependant, l’étude menée auprès de 2 000 adultes a révélé que 79 % d’entre eux ressentent le besoin d’exagérer parce qu’ils craignent de ne pas être crus.

Une enquête a révélé que les Britanniques utilisent un ton de voix différent pour diverses situations 1 crédit

En fait, ils sont plus susceptibles de mettre une voix particulière lorsqu’ils jouent avec des enfants, font une blague et font des reproches à quelqu’un – tandis qu’un sur 10 a même une voix d’entretien d’embauche.

Un sur quatre a une voix unique qu’il réserve aux seules oreilles de son partenaire, 37 % la décrivant comme « mignonne » et 22 % disent que la leur est « enjouée ».

Mais embarrassant, près de la moitié (49%) ont accidentellement laissé leur voix privée s’exprimer en public.

Les Britanniques sont les plus susceptibles de faire ressortir ces voix uniques pour les animaux de compagnie et les bébés – et lorsqu’ils parlent à un tout-petit, 54 % communiquent de cette façon pour lui faire sourire, tandis qu’un sur trois pense que cela l’aidera à se faire comprendre.

Pourtant, curieusement, plus de la moitié (58 %) n’ont « aucune idée » d’où viennent ces différents tons.

Et 56 % ont vu leur voix spéciale leur être signalée, évoquant des sentiments de bonheur (29 %) et de bêtise (28 %).

La recherche a été commandée par Jakemans dans le cadre de sa campagne pour explorer le pouvoir de la voix et comment nous l’utilisons.

La marque de pastilles pour la gorge au menthol s’est également associée à l’experte vocale Sue Addlestone, qui a déclaré : « Lorsque nous communiquons avec les autres, nous adaptons inconsciemment notre façon de parler pour refléter le ton et l’accent de la personne à qui nous parlons.

“Nous pouvons également apporter ces changements inconscients dans différents environnements, par exemple : avoir un son différent lorsque vous parlez à un ami dans un pub ou que vous vous rendez à un entretien d’embauche.

“Il existe une grande variété de tons vocaux et d’accents que les gens utilisent – et cela montre à quel point la voix est un outil puissant dans la vie de tous les jours et à quel point ces compétences sont importantes dans les contextes sociaux et professionnels.”

La majorité, 86 %, reconnaissent à quel point le ton de la voix est important et ajusteront leur voix lorsqu’ils aborderont certaines situations.

IMPORTANCE DU TON DE LA VOIX

Lorsqu’ils ont été interrogés sur ce qu’ils croient être une bonne voix, une énonciation claire (37 %), une bonne articulation (36 %) et un beau et bon ton (35 %) étaient les caractéristiques les plus populaires.

Près d’un sur trois (32 %) pense qu’une bonne voix doit avoir une douceur soyeuse, tandis que 55 % disent qu’une belle voix peut les mettre à l’aise.

La recherche, effectuée via OnePoll, a ensuite révélé que 37% ont fait des efforts pour prendre soin de leur propre voix.

Beaucoup pratiquent des techniques de respiration lorsqu’ils parlent (21 %), évitent de surmener leur voix (20 %) et essaient de ne pas parler s’ils se sentent enroués (19 %).

PROTÉGER LA VOIX

Et lorsqu’ils se sentent mal, boire beaucoup de liquide ou sucer une pastille mentholée est le remède vers lequel les gens sont le plus susceptibles de se tourner pour protéger leur voix.

Pourtant, jusqu’à 54% affirment que perdre leur voix est ce qui leur a fait reconnaître son importance.

Sue Addlestone a ajouté: “Peu importe que vous vous sentiez mal, que vous souffriez d’une gorge rauque ou d’une toux chatouilleuse, nous devrions prendre davantage soin de notre voix et la traiter comme n’importe quelle autre partie du corps – nous utilisons notre voix pour tellement il est important d’en prendre soin.

Elizabeth Hughes-Gapper de Jakemans a déclaré : « Nous utilisons notre voix tous les jours comme outil de communication, mais on pourrait dire que nous tenons ce puissant instrument pour acquis.

“La recherche indique que c’est généralement dans les moments où quelque chose est parti ou que nous ne pouvons pas l’utiliser, c’est quand nous réalisons vraiment ce que nous manquons.

“C’est pourquoi il est si important que les gens prennent soin de leur voix de manière proactive et la traitent comme vous le feriez pour n’importe quelle autre partie de votre corps.”

Les meilleurs conseils de l’experte vocale Sue Addlestone pour prendre soin des voix :

1. Portez une écharpe si vous passez d’un environnement chaud à un environnement froid.

2. Rester hydraté – en particulier à l’intérieur car le chauffage central peut assécher les cordes vocales.

3. Restez en bonne santé et faites de l’exercice régulièrement – plus vous vous sentirez détendu, plus votre voix sera douce.