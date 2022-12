Les Britanniques ont trop peur de modifier les paramètres de leurs appareils de cuisine au cas où cela les gâcherait

PRÈS de la moitié des adultes admettent qu’ils modifient rarement les réglages de leurs appareils de cuisine, par peur de ce qui pourrait arriver s’ils le faisaient.

Une étude portant sur 2 000 Britanniques a révélé que 44 % s’en tiennent à ce à quoi ils sont habitués parce qu’ils connaissent les résultats, tandis que 43 % croient en une approche « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas ».

Les huit meilleurs appareils de cuisine que les Britanniques trouvent les plus déroutants

Alors que 20 % n’ont aucune idée de ce que font les autres paramètres, ignorez-les complètement, en n’utilisant pas plus de deux programmes.

Et 55 % se sentent dépassés par tous les logos et étiquettes sur leurs appareils électroménagers.

Akin Garzanli, d’Arçelik, la société mère de Beko qui a commandé la recherche, a déclaré : “Nos données ont révélé un aperçu saisissant des attitudes et des habitudes au sein des ménages au Royaume-Uni, montrant que si l’efficacité énergétique est une priorité clé pour beaucoup, il y a un écart dans la façon dont les appareils sont réellement utilisés dans la maison.

« Ces dernières années, des avancées majeures ont été réalisées dans les technologies domestiques et de nombreux appareils disposent aujourd’hui de fonctionnalités et de paramètres qui leur permettent d’être utilisés de manière plus économe en énergie.

“Il est important pour nous que nos clients se sentent soutenus et confiants quant à la gamme complète de paramètres de leurs appareils.”

L’étude a également révélé que 52 % de ceux qui ont utilisé le mauvais réglage sur leurs appareils électroménagers se sont retrouvés avec un lavage de plusieurs heures, des vêtements rétrécis ou même endommagé leur appareil.

Et 47 % ne se familiarisent qu’occasionnellement avec les instructions d’un nouveau gadget.

Il est également apparu que seul un sur cinq pouvait affirmer avec confiance que tous ses appareils électroménagers étaient économes en énergie.

Parmi ceux qui n’étaient pas d’accord, ils ont blâmé cela pour les avoir achetés il y a longtemps, le système de notation changeant ou perdant la paperasse qui leur dirait.

Mais alors que 76 % ont affirmé qu’il était important que leurs appareils électroménagers soient économes en énergie, 32 % laissent les gadgets en charge plus longtemps que nécessaire.

Et 57 % se sont rendus coupables d’avoir trop rempli leur réfrigérateur, ce qui peut aussi être un gaspillage d’énergie.

Pourtant, 67% ont donné la priorité à l’efficacité énergétique lors de la décision d’acheter un nouveau produit tel qu’une machine à laver, selon les données OnePoll.

Il a également constaté que 55 % avaient l’intention de remplacer les anciens appareils par des options plus économes en énergie au cours des 12 prochains mois, les machines à laver, les réfrigérateurs et les fours étant en tête de liste.

Akin Garzanli, de la société mère de Beko, a ajouté : « C’est formidable de voir d’après la recherche que, même si beaucoup tombent dans le piège de s’en tenir à ce qu’ils savent avec les paramètres de l’appareil et les vieilles habitudes, il y a un appétit clair pour améliorer ces comportements à l’avenir. .”

LES APPAREILS DE CUISINE LES PLUS DÉROUILLANTS SELON LES BRITANNIQUES Machine à laver Four micro onde Lave-vaisselle Four Congélateur Sèche-linge Frigo Cafetière