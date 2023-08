Les Britanniques ont reçu l’ordre de ne pas chauffer leur maison le soir — RT World News

Une ONG britannique de politique climatique a fait cette suggestion controversée dans son dernier rapport sur le « budget carbone ».

L’ONG britannique Climate Change Committee a exhorté les gens à éteindre leur chauffage la nuit et pendant les autres heures de pointe dans son dernier «budget carbone», a révélé samedi le UK Telegraph.

Plutôt que de laisser les radiateurs allumés la nuit pendant la période la plus froide de l’année, les Britanniques devraient «Préchauffer » leurs maisons dans l’après-midi pour économiser de l’argent, conseille le rapport, expliquant : « Lorsque les maisons sont suffisamment bien isolées, il est possible de préchauffer avant les heures de pointe, ce qui permet d’accéder à des tarifs moins chers qui reflètent la réduction des coûts associés à l’exploitation des réseaux et à la production d’électricité pendant les heures creuses.»

Ces conseils s’adressent aux ménages équipés de systèmes électriques tels que les pompes à chaleur populaires ailleurs en Europe, bien que la plupart des foyers britanniques utilisent des chaudières à gaz. D’ici 2033, toutes les nouvelles maisons et jusqu’à la moitié de celles construites après 1952 devraient être équipées de capacités de préchauffage, a indiqué le CCC.















Cependant, le gouvernement envisagerait d’abandonner un projet d’interdiction de l’installation de chaudières au fioul qui serait entré en vigueur en 2026 et aurait forcé les nouvelles maisons à utiliser des pompes à chaleur électriques après avoir averti que cette décision mettrait davantage à rude épreuve le réseau électrique déjà surchargé et augmenterait la consommation. précarité énergétique en milieu rural.

Des plaintes similaires ont été formulées dans le dernier rapport du CCC. « Le réseau grince déjà, et des idées stupides comme celle-ci montrent à quel point la situation va devenir pire.« , a déclaré au Telegraph Andrew Montford, de l’organisme de surveillance de la politique climatique Net Zero Watch, suggérant que l’infrastructure électrique du Royaume-Uni ne pouvait pas répondre à la demande de millions de pompes à chaleur électriques fonctionnant à l’unisson.

« Ce dernier conseil pour se geler lors des soirées froides montre simplement que le rêve d’une énergie renouvelable abondante et bon marché est une imposture.», a reconnu le député conservateur Craig Mackinlay.

Le dernier rapport du CCC détaillerait comment le Royaume-Uni doit réduire ses émissions entre 2033 et 2037. Les conseils controversés sur les chauffages sont inclus dans une section intitulée «changement de comportement.» L’ONG climatique a été créée par le gouvernement en 2008 pour conseiller le pays sur la manière d’atteindre ses objectifs d’émissions, et ses budgets carbone sont juridiquement contraignants.

Le directeur du CCC, Chris Stark, a révélé le mois dernier que même lui n’avait pas adopté la technologie des pompes à chaleur si fortement recommandée par les rapports sur le budget carbone de son groupe, admettant qu’elles sont trop chères pour de nombreuses personnes et «très difficile» à installer dans des appartements déjà équipés de chaudières à gaz lors d’un témoignage devant le comité d’audit environnemental des Communes.

Le plus récent budget carbone disponible sur le site Internet du CCC, daté de 2020, reconnaît que «plus de la moitié des réductions d’émissions dans nos scénarios nécessitent [sic] un certain niveau de changement de comportement.» Ce rapport conseille au gouvernement d’utiliser les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 pour inciter les Britanniques à adopter le Net Zero en présentant les changements souhaités comme «nouvelle normalité.»