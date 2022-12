Les Britanniques ont mis en garde contre les pluies torrentielles et les coups de vent de 25 mph pour la première semaine du Nouvel An alors que le cyclone à la bombe américain déclenche le chaos météorologique

UN cyclone “bombe” américain est sur le point de frapper les Britanniques avec des pluies torrentielles et de provoquer le chaos des voyages la semaine prochaine.

Le Met Office a averti que les blizzards arctiques en Amérique apporteraient des conditions météorologiques extrêmes au Royaume-Uni au cours de la nouvelle année et ont émis des avertissements météorologiques jaunes.

La nouvelle année verra des pluies torrentielles et un chaos de voyage présumé alors que le cyclone américain apporte des conditions météorologiques déstabilisantes au Royaume-Uni Crédit : EPA

Des vents allant jusqu’à 25 mph seront également ressentis par ceux du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles Crédit : LNP

Avertissements météorologiques émis par le Met Office le soir du Nouvel An Crédit : Bureau MET

Les fêtards pourraient être déçus d’accueillir 2023 au milieu de vents orageux pouvant atteindre 25 mph et 16 mm par heure le soir du Nouvel An.

Des avertissements météorologiques jaunes ont été mis en vigueur pour la pluie, la neige et la glace aux extrémités opposées du pays.

Le nord de l’Écosse et les Highlands ont été avertis de la neige et de la glace tandis que Cardiff et le sud de l’Angleterre peuvent s’attendre à des précipitations importantes.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “Il peut y avoir de fortes pluies, donc des conditions de conduite difficiles à travers l’Angleterre et le Pays de Galles sur des terrains plus élevés.

“Les routes transpennines pourraient rencontrer des conditions de conduite difficiles, par exemple.”

M. Dewhurst a ajouté: “Cela va rester instable à travers le Royaume-Uni pour le reste de l’année.

“Dans la nouvelle année, nous allons voir des épidémies de pluie et des vents plus forts aussi. Il y aura de la pluie se déplaçant vers l’est aujourd’hui et de la neige tombera sur certaines parties de l’Ecosse.

“Le thème principal est qu’il est plutôt doux pour beaucoup.

“Le meilleur message est que partout s’attendent à de fortes pluies tout au long du week-end et à des vents plus forts.”

Ceux du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles seront les plus touchés par les fortes pluies, en particulier dans des régions telles que Southampton, Brighton, Plymouth, Swansea et Pembroke.

Les fêtards dans les mêmes zones connaîtront également des coups de vent de 18 à 25 mph.

Les habitants du nord de l’Angleterre et du sud de l’Écosse seront également confrontés à un temps orageux ce soir avec des vents allant jusqu’à 15 mph dans certaines régions.

Ces schémas se poursuivront au cours de la première semaine du Nouvel An, la pluie se déplaçant vers le haut à travers le Royaume-Uni.

Les conditions météorologiques extrêmes sont susceptibles de perturber les voyages et le Met Office met en garde contre les voyages retardés ou annulés.

Cela survient alors que le cyclone “bombe” qui fait des ravages en Amérique renforce la puissance du courant-jet de l’Atlantique Nord.

Cela est dû au fait que le courant-jet est renforcé par les changements de température.

Le Met Office a déjà dû émettre hier des avertissements météorologiques orange pour ceux qui se trouvent en Écosse.