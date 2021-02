Les Britanniques ont mis en garde contre la propagation de faux vaccins toxiques Covid à travers le monde alors que la Chine détruit 70 personnes dans une escroquerie massive

Les BRITS sont avertis de la propagation de faux vaccins toxiques contre Covid dans toute l’Europe alors que des criminels malades cherchent à encaisser.

Le message effrayant intervient après que les autorités chinoises aient démantelé un gang de 70 personnes impliqué dans une escroquerie de plusieurs millions de livres qui expédiait de faux coups à l’étranger.

Le gang – dirigé par un criminel identifié comme Kong – a réalisé un bénéfice de 2 millions de livres sterling en vendant 58000 vaccins.

Les organisations internationales de lutte contre la criminalité Europol et Interpol mettent toutes les deux en garde contre la propagation de faux vaccins Covid.

Europol a déclaré que les faux vaccins sont « une menace importante pour la santé publique s’ils sont au mieux inefficaces ou toxiques au pire, étant donné leur production dans des laboratoires souterrains sans normes d’hygiène ».

Une porte-parole a déclaré au Sun Online que les faux vaccins apparaissent désormais plus fréquemment en vente en ligne.

«Étant donné que les criminels opèrent en ligne au-delà des frontières, il sera inévitable que ces produits circulent pour être vendus en Europe et au Royaume-Uni», a-t-elle déclaré.

«Tout au long de la pandémie, nous avons vu des criminels chercher à répondre à la demande de masques et de kits de test avec des produits contrefaits.

«Nous les voyons maintenant agir pour répondre à la demande croissante de vaccins Covid de la part des personnes qui recherchent une protection.

«Les gens penseront non seulement qu’ils sont protégés contre Covid, mais pourraient aussi s’injecter quelque chose de nocif.»

Elle a également révélé qu’un pays de l’UE enquêtait également sur de faux vaccins produits sur son propre sol – sans toutefois divulguer lequel en raison d’une opération de police en cours.

«Nous surveillons l’activité à la fois sur le Web sombre et clair», a ajouté la porte-parole.

«Il est important de se rappeler que tout ce qui prétend être un vaccin vendu en ligne est un faux.»

L’unité cybercriminalité d’Interpol a déclaré avoir trouvé 3 000 sites Web associés à des pharmacies en ligne soupçonnées de vendre des médicaments illicites.

«Alors que les gouvernements se préparent à déployer des vaccins, les organisations criminelles envisagent d’infiltrer ou de perturber les chaînes d’approvisionnement», a déclaré son secrétaire général Jürgen Stock.

Le chien de garde des médicaments, la MHRA, avertit les Britanniques que les seuls vaccins Covid disponibles au Royaume-Uni sont via le NHS.

«Les vaccins contre le coronavirus approuvés pour une utilisation au Royaume-Uni ne sont disponibles que via les services nationaux de santé d’Angleterre, d’Irlande du Nord, du Pays de Galles et d’Écosse», a déclaré le directeur général, le Dr June Raine.

«Les publicités censées vendre des vaccins sont susceptibles d’être une escroquerie ou d’offrir des vaccins dont l’utilisation n’est pas autorisée au Royaume-Uni et, si elles sont achetées en dehors de la voie d’approvisionnement légitime du NHS, ne peuvent pas être garanties de répondre aux normes de qualité, de sécurité et d’efficacité.»

Selon les médias d’État chinois, le groupe criminel dirigé par Kong était actif depuis septembre dernier et les faux coups étaient vendus en Chine et à l’étranger.

Un lot de 600 de ces vaccins a été envoyé à Hong Kong en novembre dernier, avant d’être expédiés à l’étranger.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré: «La Chine a déjà signalé la situation aux pays concernés.

«Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité des vaccins et continuera de déployer des efforts pour poursuivre strictement toute contrefaçon, vente frauduleuse et entreprise illégale, et autres actions connexes impliquant des vaccins.»