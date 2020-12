Il peut être négligé dans nos assiettes à Noël parmi les tranches de dinde et les tas de porcs dans des couvertures, mais il semble que le chou rouge devienne rapidement un aliment de base saisonnier britannique.

Le légume se presse aux côtés des germes, des rôtis et de la sauce au pain en tant qu’élément essentiel d’un dîner de fête – mais il semble que de nombreuses familles ne savent pas comment le préparer.

Le chou rouge était la recette la plus recherchée sur le site Web BBC Food la veille de Noël et le jour de Noël l’année dernière.

Les recettes en ligne comprenaient du chou rouge à la betterave et du chou rouge avec des graines de coriandre, mais le chou rouge braisé au cidre et aux pommes était le plus populaire.

Le légume a gagné en popularité au fil des ans grâce à plusieurs recettes créatives de cuisiniers célèbres, notamment Nigella Lawson, Mary Berry et Jamie Oliver.

La deuxième place sur la liste BBC Food était moins surprenante – la dinde.

Les experts en alimentation pensent que les recettes de chou rouge ont dépassé la recherche, car de nombreux ménages découvriront comment faire cuire leur dinde avant le grand jour, mais rechercheront les accompagnements à la dernière minute.

