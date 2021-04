Les propriétaires du pub Duke of Edinburgh ont porté un toast au prince Philip et ont exhorté le reste de l’Angleterre à faire de même aujourd’hui alors que le pays se débloque.

Nick Tilt et Annie Andrews ont levé leurs lunettes devant leur alcool à Windsor – à quelques kilomètres du château.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Les propriétaires du pub Duke of Edinburgh, Windsor, ont porté un toast au prince Philip Crédit: Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Ils ont appelé les Britanniques à honorer le mari de la reine alors que les boissons alcoolisées rouvraient aujourd’hui – le duc est photographié ici lors d’une visite dans une brasserie en 2000. Crédit: PA: Press Association

Le personnel du pub Duke of Edinburgh à Swindon a également levé des verres à la mémoire de Philip Crédit: The Sun

Le personnel et les habitants se sont joints à eux pour rendre hommage au mari de la reine, décédé vendredi à l’âge de 99 ans.

Ils se sont réunis alors que le pub, comme beaucoup d’autres, se préparait à rouvrir aujourd’hui – pour offrir un service en plein air.

Annie, 65 ans, née à Windsor, a déclaré que c’était «fantastique» de lever un verre au duc – qui aimait la bière – et de «laisser échapper un grand bravo!»

Elle a ajouté: «C’est très spécial de se souvenir de lui. Il a eu une vie remarquable. Nous sommes très fiers de le célébrer.

«Nous savons qu’il était un vrai fan de bière, alors nous cherchons peut-être à créer une bière spéciale avec la brasserie portant son nom.

«Nous avons mis sa photo sur la porte d’entrée pour se souvenir de lui.

Le duc est décédé vendredi à l’âge de 99 ans Crédit: PA

«Nous sommes royalistes et nos clients le sont, ils sont en grande partie tous originaires de Windsor, c’est donc très important.»

Nick, 60 ans – qui dirige le pub depuis 22 ans avec Annie – a admis que le prince Philip était son royal préféré.

Il a déclaré: «Lui porter un toast a été génial. Nous avons hâte d’accueillir les clients afin de pouvoir le faire avec eux également. C’était un homme brillant. Il était mon royal préféré et avait vécu tellement de choses.

Une bannière spécialement conçue, avec les mots «RIP SAR, le prince Philip, duc d’Édimbourg» – avec une photo d’un Union Jack et des ballons – sera désormais placée à l’intérieur du pub.

Il y avait une scène similaire à l’extérieur d’un autre pub Duke of Edinburgh à Swindon, Wilts – où les propriétaires Mark et Allyson Thomson, certains membres de la famille et le personnel ont également soulevé des boissons à la mémoire du prince Philip.

Nick Tilt et Annie Andrews se sont réunis avec le personnel et les habitants à leur boozer, qui se trouve à seulement quelques kilomètres du château de Windsor Crédit: Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Ils avaient une bannière spécialement conçue pour l’hommage Crédits: Louis Wood

Annie a dit qu’ils avaient mis la photo de Philip sur la porte pour se souvenir de lui Crédit: Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Son compatriote Mark Thomson a déclaré que « la mort du duc ressemble un peu à la perte d’un membre de la famille » Crédit: The Sun

Certains ont brandi des photos du prince et des copies de l’édition de samedi de The Sun qui rapportait le chagrin ressenti avec la famille royale, à travers le Royaume-Uni et dans le monde.

Mark, 57 ans, a convenu qu’il était important de marquer la triste perte.

Il a déclaré: «La mort du duc donne un peu l’impression de perdre un membre de sa famille parce qu’il existe depuis tant d’années.»

De retour au pub de Windsor, Annie envisageait déjà d’organiser une fête pour les parieurs le 10 juin – ce qui aurait été le 100e anniversaire du duc.

Elle a déclaré que même si son alcool portait en fait le nom de l’un des fils de la reine Victoria, ses patrons et son personnel l’avaient toujours considéré comme un monument au prince Philip.

Elle a ajouté: «C’est tellement dommage et bouleversant qu’il ne soit pas arrivé à 100 ans.

«Je sais que les habitants célèbreront avec nous quand cela aurait été le jalon. Nous pourrons lui aussi lui lever un autre verre.

Les funérailles télévisées du prince Philip auront lieu le 17 avril Crédit: Famille royale / Instagram

Les habitants qui se sont arrêtés hier pour se joindre au salut d’Annie et Nick comprenaient David et Sally Snowden, qui vivent juste au coin du pub.

Le développeur à la retraite David, 67 ans, a déclaré: «Nous avons regardé le pub devant la fenêtre de notre chambre avec enthousiasme à son ouverture.

«Nous sommes traditionalistes et royalistes par ici et le duc mourant est très triste, mais rendre un hommage comme celui-ci est spécial.

«Cela signifie vraiment beaucoup d’être ici. Philip était un personnage brillant. Je l’ai vraiment trouvé inspirant.

Sally, une chanteuse de 57 ans, a ajouté: «Porter un toast est génial. J’étais tellement bouleversé quand on a annoncé qu’il était mort.

«Mais j’aime la façon dont il y a maintenant une photo de lui et nous avons la bannière. J’ai hâte que le pub ouvre. »

Le gérant de la propriété David Hurn, 54 ans, a rencontré le prince Philip et la reine alors qu’il était jeune, il faisait partie de la meute des Cranbourne Cubs.

Les Britanniques ont rendu hommage au duc dans tout le pays Crédits: Getty

Des membres du public ont déposé des fleurs à l’extérieur du château Crédits: Getty

Le prince Andrew a déclaré que la reine s’était retrouvée avec un « énorme vide » après la mort de Philip Crédit: AP

David a déclaré: «Philippe nous a tous fait rire. C’était un tel personnage. Je suis vraiment ravi que nous puissions lui lever un verre.

«J’ai élevé une bière. C’est bien. Je serai l’un des premiers à entrer dans le jardin quand il ouvrira correctement et nous nous souviendrons de lui avec quelques bières.

« Il a été un grand serviteur du pays. »