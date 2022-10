Les Britanniques ont dit de se préparer aux pannes de courant les soirées «vraiment froides»

Le chef du National Grid a averti qu’un “scénario du pire” pourrait voir des coupures de courant en janvier et février

La “les soirées les plus profondes et les plus sombres” janvier et février pourraient être marqués par des coupures de courant de trois heures, a déclaré lundi le responsable du National Grid ESO, John Pettigrew, soulignant qu’il parlait d’une “pire cas” scénario lié à la crise énergétique en Europe continentale.

S’exprimant lors du sommet sur la transition énergétique du Financial Times, il a expliqué que si le temps devient extrêmement froid et si l’approvisionnement en gaz pour alimenter les centrales électriques est insuffisant, l’entreprise devra couper le gaz et l’électricité dans certaines parties du pays. Cela va se passer “probablement entre 16h et 19h le soir les jours de semaine où il fait vraiment très froid en janvier et février” dit Pettigrew.

Il a expliqué que “dans le contexte des choses terribles qui se passent en Ukraine” l’entreprise doit évaluer “Riques potentiels.”

Normalement, pendant les mois les plus froids et les événements météorologiques extrêmes, le Royaume-Uni importe du gaz et de l’électricité d’Europe continentale. Cependant, cette année, les pays européens sont confrontés à une grave crise énergétique exacerbée par les sanctions et une forte diminution des approvisionnements énergétiques russes.

Pettigrew a souligné que, malgré les risques encourus, le National Grid’s “cas de base” reste inchangé : il suggère qu’il y aurait assez de gaz et d’électricité pour la Grande-Bretagne cet hiver.

Selon la stratégie de National Grid, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre, en cas d’absence d’importations d’électricité d’Europe continentale, l’entreprise déploiera ses “stratégies d’atténuation”, y compris l’expédition « les unités de charbon conservées ».

Dans un “scénario plus extrême”, impliquant “une hypothétique escalade de la crise énergétique en Europe” et un déficit en gaz, ainsi qu’en approvisionnement en électricité, le National Grid admet qu’il pourrait y avoir “interruptions aux clients pendant des périodes.”

“Globalement, cet hiver sera probablement difficile pour l’approvisionnement énergétique dans toute l’Europe”, l’entreprise a mis en garde.

Tout plan de coupures de courant programmées au Royaume-Uni doit être approuvé par le gouvernement et le monarque.

La semaine dernière, le patron du géant russe de l’énergie Gazprom, Alexey Miller, a déclaré que l’Europe survivra cet hiver mais que les hivers 2023 et 2024 démontreraient que la crise énergétique “n’est pas venu depuis peu de temps et les causes de la crise énergétique sont systémiques.”

Le président Vladimir Poutine a précédemment comparé les tentatives de l’UE de se couper des combustibles fossiles russes à des problèmes économiques. “suicide.”