Femme achetant des pâtes séchées

Les ménages ont été avertis de ne pas stocker de nourriture et de papier toilette avant le 1er janvier, lorsque le Royaume-Uni cessera ses activités commerciales selon les règles de l’UE.

Dimanche, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu de prolonger un délai visant à parvenir à un accord sur le commerce post-Brexit.

Le British Retail Consortium (BRC) a déclaré que l’incertitude persistante rendait plus difficile la préparation des entreprises pour la nouvelle année.

Mais il a déclaré que les magasins avaient beaucoup de fournitures et que les acheteurs ne devaient pas acheter plus de nourriture que d’habitude.

«Les détaillants font tout ce qu’ils peuvent pour se préparer à toutes les éventualités le 1er janvier – en augmentant le stock de boîtes, de rouleaux de papier toilette et d’autres produits à durée de vie plus longue afin qu’il y ait un approvisionnement suffisant en produits essentiels», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

« Bien qu’aucune quantité de préparation par les détaillants ne puisse empêcher totalement les perturbations, le public n’a pas besoin d’acheter plus de nourriture que d’habitude, car le principal impact sera sur les produits frais importés, tels que les fruits et légumes frais, qui ne peuvent pas être stockés pendant de longues périodes. par les détaillants ou les consommateurs. «

Les supermarchés sont désormais habitués à traiter avec des acheteurs anxieux.

Les supermarchés ont dû imposer des limites à certains produits lors des verrouillages de coronavirus cette année

Lors du premier verrouillage plus tôt cette année pour arrêter la propagation du coronavirus, les épiciers ont introduit des limites sur les produits tels que le papier toilette, les pâtes séchées et le lait UHT après un achat panique par les Britanniques.

Le Royaume-Uni et l’UE ont convenu de poursuivre les négociations commerciales après la date limite de dimanche.

Dans une déclaration conjointe, le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont déclaré qu’il était « responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire ».

Mais M. Johnson a déclaré à la BBC que les deux parties étaient « encore très éloignées de certaines choses clés », et a déclaré que le cours « le plus probable » était un accord commercial de style australien avec l’UE.

Il a admis que ce type d’accord « ce n’est pas là où nous voulions en venir, mais si nous devons aboutir à cette solution, le Royaume-Uni est plus que préparé ».

Cependant, Mme Dickinson a averti: « Sans un accord, le public britannique devra faire face à plus de 3 milliards de livres sterling de tarifs alimentaires et les détaillants n’auront d’autre choix que de répercuter certains de ces coûts supplémentaires sur leurs clients qui verraient des prix plus élevés filtrer en 2021. «

D’autres groupes d’entreprises ont salué la prolongation des négociations commerciales, mais ont également averti qu’il était impératif que le Royaume-Uni évite un Brexit sans accord avec l’UE.

« La nouvelle que les pourparlers se poursuivront donne de l’espoir », a déclaré Tony Danker, directeur général du groupe de pression des entreprises CBI. « Un accord est à la fois essentiel et possible. »

Tout en affirmant que « les retards en cours sont frustrants et coûtent cher aux entreprises », il a exhorté le gouvernement à « utiliser le temps ».

« Le gouvernement doit agir avec encore plus de détermination pour éviter la falaise imminente du 1er janvier. »