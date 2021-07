Les Britanniques ont dit de maintenir la règle des 2m et les habitudes de verrouillage

Il a été demandé aux BRITS de maintenir des habitudes de verrouillage telles que la distanciation – quelques jours seulement après la levée des restrictions.

Les gens en Angleterre ont été invités à continuer à porter leurs masques faciaux et à utiliser l’application Covid pour s’enregistrer sur les sites.

On a dit aux gens de continuer les habitudes de verrouillage telles que le port du masque et la distanciation sociale Crédit : NNP

Cela survient après que toutes les exigences légales ont été levées lundi.

À partir du 19 juillet, la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires ont été supprimés – avec la reprise des vacances, bien qu’avec des conditions strictes et une très grande exception.

Mais une campagne officielle du gouvernement a été lancée aujourd’hui pour remplacer le vieux slogan de « mains, visage, espace, air frais » par « garder la vie en mouvement ».

Il encourage les gens à toujours suivre les directives de distanciation sociale, rappelant la règle des deux mètres.

Une vidéo, mettant en vedette le Dr Amir Khan, montre un jeune homme descendant d’un trottoir pour laisser plus d’espace à un voisin plus âgé.

Le message est que le public se réunisse à l’extérieur si, laissez entrer l’air frais à l’intérieur, portez un couvre-visage dans les endroits bondés, s’enregistre dans les lieux et teste régulièrement, même s’il a été vacciné.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré : « Nous devrions tous être fiers des efforts de notre nation pour nous amener à un point où nous avons pu lever les restrictions de manière prudente et prudente alors que nous nous rapprochons d’une vie normale.

« Cette nouvelle campagne souligne l’importance de continuer à suivre les gestes simples auxquels nous nous sommes habitués, comme pratiquer une bonne hygiène et laisser entrer l’air frais dans la mesure du possible.

« Notre programme de vaccination de premier plan nous a aidés à construire un mur de défense solide, sauvant des dizaines de milliers de vies et prévenant des millions d’infections.

« D’ici la fin septembre, nous prévoyons de faire de la vaccination complète une condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où se rassemblent de grandes foules, ainsi que pour les voyages sans quarantaine depuis les pays de la liste orange.

« J’exhorte tous ceux qui sont éligibles à réserver leurs premier et deuxième jabs sans tarder. »

Plus tôt cette semaine, Boris Johnson a supplié le public de mettre fin « prudemment » au verrouillage au milieu de la « variante Delta extrêmement contagieuse ».

Il a déclaré: « Nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, nous pouvons constater l’extrême contagiosité de la variante Delta. »

Pour arrêter la propagation alors que les cas continuent d’augmenter, les Britanniques ont été invités à se faire vacciner.

Hier, nous avons raconté comment le nombre de patients Covid dans les hôpitaux anglais a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, alors que les décès quotidiens ont augmenté de 73.

Les nouveaux cas sont également restés élevés, avec 44 104 autres nouvelles infections à Covid signalées.

Un total de 752 admissions à l’hôpital a été signalé le 19 juillet, selon les chiffres du NHS England.

Le Dr Amir Khan a ajouté : « Grâce aux efforts de la nation, nous sommes désormais en mesure de voyager avec notre famille et nos amis à travers le pays et de visiter les endroits que nous aimons et que nous avons manqués, tels que les cinémas, les stades sportifs et les restaurants.

« Mais même si nous pouvons profiter des avantages de la levée des restrictions, n’oubliez pas que Covid-19 est toujours avec nous ; une bonne ventilation à l’intérieur, des tests réguliers et le lavage des mains ne sont que quelques-unes des actions qui aideront à arrêter la propagation.

« Être vacciné permet de mieux vous protéger, vous et votre entourage, car le vaccin limite le volume ou la quantité de particules virales libérées par les individus infectés par le virus.

« Même si quelqu’un a été vacciné, il peut toujours contracter le virus et le transmettre.

« C’est parce que ses particules se lient aux individus et se propagent en parlant, en expirant, en mangeant ou en effectuant d’autres activités quotidiennes normales. »