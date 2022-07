Les Britanniques ont dit d’abandonner BOOZE ce week-end alors qu’une vague de chaleur torride cuit la nation

Les BUVEURS ont été invités à abandonner BOOZE ce week-end alors qu’une vague de chaleur torride cuit la Grande-Bretagne.

Dans une nouvelle dévastatrice pour les Britanniques qui aiment boire un verre au soleil, les scientifiques du gouvernement les implorent de s’en tenir à l’eau à la place.

Le gouvernement a mis en garde contre des scènes comme celle-ci ce week-end Crédit : Alamy

L’alcool vous déshydrate et vous met en danger pendant la canicule Crédit : Getty – Contributeur

Une femme prend un bain de soleil à St James’s Park à Londres Crédit : LNP

Et les amateurs de café devraient s’abstenir de leurs bouffées de caféine et faire de même pour traverser ce qui devrait être deux jours étouffants, ajoutent les experts.

L’alcool doit être évité car l’alcool est un diurétique, ce qui signifie que vous urinez et transpirez davantage et que vous perdez donc plus de liquide.

C’est dangereux pendant une vague de chaleur car vous vous exposez à un risque de déshydratation qui peut causer des maux de tête, des étourdissements, des nausées et de la fatigue.

Le café est aussi un diurétique.

Samedi et dimanche devraient étourdir les Britanniques à des températures supérieures à 30 ° C alors que la vague de chaleur marathon du Royaume-Uni fait rage.

La mauvaise nouvelle pour les buveurs fait suite à une vague de chaleur qui s’est emparée de la nation cette semaine, envoyant le mercure grésiller à un insupportable 32C lundi et 30C mardi.

Cela survient alors qu’un avertissement de temps rouge sévère a été émis pour le Royaume-Uni lundi et mardi.

Les Britanniques ont été avertis de ne pas voyager et de travailler à domicile pendant que l’alerte de chaleur extrême du pays est en place.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique rouge “danger pour la vie” aujourd’hui avant une torride de trois jours ce week-end.

Ses prévisionnistes s’attendent à ce que les températures grimpent au milieu des années 30 dans une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours.

Les Britanniques ont été mis en garde contre une “vague de chaleur exceptionnelle lundi et mardi entraînant des impacts généralisés sur les personnes et les infrastructures”.

Et Network Rail a depuis averti les gens de ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité, avec des restrictions de vitesse et des perturbations probables.

Jake Kelly, directeur du groupe System Operator de Network Rail, a déclaré: “Les passagers ferroviaires en Angleterre et au Pays de Galles ne devraient voyager que si nécessaire le lundi et le mardi, car il y aura des retards et des annulations de services ferroviaires en raison de la chaleur sans précédent à laquelle nous nous attendons.

“Le bien-être de nos passagers est notre première priorité, nous demandons donc à tous les passagers qui décident de voyager de prendre le temps de se préparer avant de quitter la maison.”

Il a ajouté: “Les trajets prendront beaucoup plus de temps et des retards sont probables car des restrictions de vitesse sont introduites pour assurer la sécurité des passagers et du personnel ferroviaire, alors assurez-vous de prévoir beaucoup plus de temps pour terminer votre voyage et préparez-vous à des conditions très chaudes.”

Le Met Office a publié son avertissement rouge ce matin, déclarant que l’explosion de chaleur pourrait déclencher “des effets néfastes sur la santé à l’échelle de la population”, ajoutant qu’elle pourrait entraîner “une maladie grave ou un danger de mort”.

Il a également suggéré que les gens devraient travailler à domicile, insistant sur le fait que “des changements substantiels dans les pratiques de travail et les routines quotidiennes seront nécessaires”.

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré que les conditions de travail seraient du ressort des “employeurs individuels”.

Et ils ont ajouté que Network Rail and Transport for London (TFL) “surveillerait” la situation.

Des gens ont été repérés alors que le mercure montait Crédit : PA

Les nageurs profitent d’un plongeon dans la piscine du Peterborough Lido 1 crédit

Beaucoup de gens ont été vus en train de faire sensation Crédit : Splash

La plupart du Royaume-Uni connaîtra un temps très chaud ou très chaud Crédit : ©Graham Hunt

Les températures devraient continuer à grimper ce week-end Crédit : ©Graham Hunt

Le Met Office a émis son premier avertissement de temps de chaleur rouge

Pendant ce temps, Penny Endersby, directrice générale du Met Office, a déclaré: “La chaleur extrême que nous prévoyons en ce moment est absolument sans précédent.

“Veuillez traiter les avertissements que nous diffusons aussi sérieusement que vous le feriez pour un avertissement rouge ou orange de notre part en cas de vent ou de neige et suivez les conseils.

“Restez à l’abri du soleil, gardez votre maison au frais, pensez à ajuster vos plans pour la période d’avertissement.”

La Grande-Bretagne a connu des températures étouffantes cette semaine, ce qui a conduit l’alerte sanitaire à la chaleur de l’Agence britannique de sécurité sanitaire à atteindre le niveau 3 – ce qui signifie que les températures sont susceptibles d’avoir un impact important sur la vie publique.

Mardi sera probablement la journée la plus chaude de cette vague de chaleur, avec le potentiel de dépasser la température record britannique de 38,7 ° C (101,7 ° F) établie à Cambridge en 2019, ont déclaré les prévisionnistes.

Grahame Madge, porte-parole du Met Office, a déclaré aujourd’hui: “Nous venons de publier un avertissement rouge pour la chaleur extrême pour lundi et mardi, qui est le premier avertissement de ce type jamais émis.

Une intervention précoce pour refroidir les gens et les réhydrater peut sauver des vies Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre

“L’avertissement couvre une zone allant de Londres à Manchester, puis jusqu’à la vallée d’York.”

Avanti West Coast a averti que ses services ferroviaires pourraient être annulés à la dernière minute, tandis que TransPennine Express (TPE) a exhorté les passagers effectuant des trajets essentiels à emporter de l’eau et de la crème solaire.

Les résidents du sud et du sud-ouest peuvent s’attendre à un soleil chaud tandis que des épidémies de pluie averse se déplaceront vers le sud-est dans les régions du nord et du centre du Royaume-Uni.

Londres devrait connaître 26 ° C vendredi, tandis que 23 ° C sont prévus pour Cardiff, 20 ° C à Belfast et 19 ° C à Édimbourg, selon le Met Office.

Samedi devrait également commencer avec un ciel couvert et des averses éparses dans les régions du nord, avant de devenir sec à travers le pays à mesure que la chaleur extrême s’installe.

ANNULATIONS DE TRAIN

Au plus fort de la canicule mardi, 36C sont prévus dans la capitale, 28C à Cardiff, 26C à Belfast et 25C à Édimbourg.

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré que le gouvernement se préparait à une “augmentation” de la demande pour un certain nombre de services.

Après avoir présidé une réunion du comité des éventualités civiles Cobra à Whitehall, M. Malthouse a exhorté le public à faire attention aux personnes particulièrement vulnérables à la chaleur.

Avanti West Coast a déclaré que les services du week-end pourraient être annulés à court terme tandis que les trajets du lundi et du mardi seront soumis à des horaires modifiés.

Il était entendu que la fermeture des écoles n’était pas envisagée dans le cadre des mesures d’urgence pendant la canicule.

Network Rail a déclaré que des équipes d’intervention seront déployées pour atténuer l’impact de la chaleur extrême dans la mesure du possible, mais les passagers risquent de subir des perturbations si les prévisions actuelles se réalisent.

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Sir Chris Whitty, a demandé aux gens sur Twitter de se surveiller les uns les autres.

Il a déclaré: “Le Met Office a émis un avertissement de chaleur extrême pour la semaine prochaine.

“S’il vous plaît, rappelez-vous les signes d’épuisement par la chaleur et de coup de chaleur, en particulier pour les personnes âgées et médicalement vulnérables.

“Une intervention précoce pour refroidir les gens et les réhydrater peut sauver des vies.”

Au début de la semaine prochaine, les gens devraient, s’ils voyagent, emporter de l’eau avec eux, a déclaré le vice-président de la Chambre des communes, Nigel Evans.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) donnera des conseils sur les matchs de l’Euro 2022 qui se dérouleront pendant l’urgence de la canicule.

Discutant des mesures d’urgence, un porte-parole du n ° 10 a déclaré: “Un autre exemple est que le DCMS est engagé avec les organismes du secteur sportif et les organisations d’événements majeurs qui auront lieu la semaine prochaine, comme l’Euro féminin.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait entraîner l’annulation de matches, le porte-parole a déclaré: “Je pense que ce sera plus consultatif, l’organisation de l’événement appartient aux organisateurs, mais DCMS s’engagera avec les autorités sportives.”

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: “Cobra s’est réuni hier et des responsables de l’ensemble du gouvernement continueront de se rencontrer régulièrement aujourd’hui et tout au long du week-end.”

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre était impliqué, le porte-parole a déclaré: “Comme toujours, le Premier ministre est tenu au courant de toutes les dernières informations.”

À quoi s’attendre dans un avertissement rouge de chaleur accablante ? Effets néfastes sur la santé à l’échelle de la population, sans se limiter aux personnes les plus vulnérables à la chaleur accablante, entraînant une maladie grave ou un danger de mort. L’avis du gouvernement est que les services 999 ne doivent être utilisés qu’en cas d’urgence; demandez conseil au 111 si vous avez besoin de conseils de santé non urgents.

Des changements substantiels dans les pratiques de travail et les routines quotidiennes seront nécessaires

Risque élevé de défaillance des systèmes et équipements sensibles à la chaleur, pouvant entraîner une perte localisée d’alimentation et d’autres services essentiels, tels que l’eau ou les services de téléphonie mobile

Beaucoup plus de personnes visitant les zones côtières, les lacs et les rivières, ce qui entraîne un risque accru d’incidents liés à la sécurité de l’eau

Retards sur les routes et fermetures de routes, ainsi que retards et annulations de voyages en train et en avion, avec des problèmes de bien-être importants pour ceux qui subissent des retards même modérés

Les baigneurs profitent du soleil Crédit : ©Graham Hunt

Les amateurs de plage pagayant à la station balnéaire de Lyme Regis dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Les amateurs de plage ont afflué vers la station balnéaire de Lyme Regis pour profiter du soleil Crédit : Alamy

Des gens ont été repérés pendant l’été chaud à Westminster, dans le centre de Londres Crédit : LNP

Chaleur estivale dans les métros londoniens Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd