Les BRITS ont été avertis que les projets de vacances pourraient être anéantis si le ministère des Affaires étrangères refusait de faire inscrire les pays sur la «liste verte» du gouvernement.

Les agences de voyage ont mis en garde contre la confusion car l’avis officiel est publié séparément du système de feux tricolore élaboré par les ministres.

Les Britanniques ont été avertis que les projets de vacances pourraient être anéantis si les pays figurant sur la liste verte se retrouvent avec des avis Crédits: Getty

Cela signifie que si un pays figure sur la liste «orange», par exemple, les vacanciers peuvent rester en quarantaine pendant au moins cinq jours à leur retour.

Mais si le ministère des Affaires étrangères déconseille cette destination, l’assurance voyage peut être invalidée – et les Britanniques pourraient même se retrouver bloqués par les restrictions de Covid.

Le ministre du Tourisme, Nigel Huddleston, cherchera à faciliter la voie demain lorsqu’il s’adressera à la réunion du Conseil mondial du voyage et du tourisme à Cancun, au Mexique, par liaison vidéo.

La responsable du tourisme en France, Caroline Lebouche, et le chef de TUI Friedrich Joussen, prendront également la parole. Des représentants du Portugal et de l’Espagne seront également présents.

M. Huddleston a déclaré: «Nous travaillons d’arrache-pied pour mettre en place des plans pour redémarrer les voyages internationaux dès qu’il est sûr et durable de le faire.

«Ce travail aidera les gens à retourner voyager à l’étranger en vacances et à voir le Royaume-Uni accueillir les visiteurs tout en veillant à protéger la santé publique.»

Mais le patron de Airlines UK, Tim Alderslade, a déclaré au Times: «Les pays verts et ambrés ne devraient pas être pris au piège des avis de voyage supplémentaires.

«Nous devons voir l’alignement entre les conseils du ministère des Affaires étrangères et le système des feux de signalisation pour apporter clarté et transparence aux consommateurs et aux opérateurs.»

«Liste verte» LA liste verte n’a pas encore été annoncée avec l’espoir qu’elle révélera les destinations d’ici le 1er mai. Paul Charles de la PC Agency a prédit que jusqu’à 30 destinations pourraient figurer sur la liste verte, en fonction du déploiement de la vaccination et des nouvelles infections, déclarant: « En tant que tel, il est fort probable que 20 à 30 pays pourraient être verts dès le départ. » Pour l’Europe, dit-il, le Portugal, Gibraltar et Malte seront probablement les seuls sur la liste, tandis que les points chauds britanniques populaires des Émirats arabes unis, qui comprennent Dubaï, et les Maldives pourraient également y arriver. Les autres pays qui pourraient être verts comprennent: les Seychelles

Israël

Barbade

Maroc

Sri Lanka

Grenade

Sainte Lucie

Antigua

Turks & Caicos

les îles Falkland

Sainte-Hélène Cependant, des sources gouvernementales ont suggéré que les îles de vacances en Espagne, au Portugal et en Grèce pourraient également être incluses.

Les voyages à l’étranger non essentiels devraient revenir dès le 17 mai pour une poignée de pays susceptibles d’être inclus, notamment Malte, le Portugal et Gibraltar.

La plupart des pays européens, comme l’Espagne, la France et la Grèce, devraient se voir attribuer le statut orange, ce qui inclura les voyageurs devant s’auto-isoler pendant au moins cinq jours à leur retour.

D’autres examens sont attendus les 28 juin, 31 juillet et 1er octobre.