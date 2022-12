Les Britanniques ont averti de ne pas voyager en train pendant un MOIS entier à Noël en raison de grèves – serez-vous affecté ?

Les BRITS ont reçu l’ordre de ne pas voyager pendant un mois entier à Noël à cause des grèves.

Chiltern Railways est devenu le premier opérateur à émettre l’avertissement du 13 décembre au 8 janvier, et d’autres suivront probablement.

Une nouvelle grève des trains est prévue pour Noël Crédit : Getty

Des opérateurs comme Southern et Thameslink avertissent également de ne pas voyager à moins que cela ne soit absolument nécessaire en raison de services limités qui commenceront plus tard et se termineront plus tôt que la normale.

Beaucoup préviennent que les perturbations se poursuivront certains jours sans grève en raison de l’effet d’entraînement.

Les services autour de Noël seront également plus occupés en raison d’une interdiction des heures supplémentaires, ce qui signifie que les services des jours comme la veille de Noël s’arrêteront beaucoup plus tôt.

Et certains opérateurs mettent en garde contre de nouvelles perturbations sur certaines lignes au cours de la période en raison de travaux d’ingénierie prévus.

Le conseil national pour tous les opérateurs est que les passagers ne voyagent pas en train les jours de grève, sauf en cas d’absolue nécessité.

Chiltern Railways a averti: “Nous conseillons aux clients de ne voyager que si cela est absolument essentiel pendant toute la période d’action industrielle.”

Les cheminots de RMT entament une nouvelle série d’actions la semaine prochaine avant les grèves de la veille de Noël au 27 décembre.

Cette semaine, les conducteurs de train de 12 entreprises ont voté à 93 % pour poursuivre la grève dans une longue dispute sur les salaires. Le secrétaire général du syndicat Aslef, Mick Whelan, a insisté : « La détermination de nos membres est inébranlable.

Que disent les opérateurs pour la période de Noël ? Avanti West Coast – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Cross-country – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Chemin de fer des East Midlands – Ne voyagez en train qu’en cas d’absolue nécessité Chemins de fer de Chiltern – Ne voyagez pas pendant toute la période sauf en cas d’absolue nécessité Gatwick express – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Grand central – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Grand Nord – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Soyez conscient que les services seront très limités tout au long de la période. Chemin de fer du Grand Ouest – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Soyez conscient que les services seront très limités tout au long de la période. Grande Anglie – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Soyez conscient des perturbations les jours suivants. Soyez conscient des travaux d’ingénierie. LNER – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Nord – Ne voyagez pas les jours de grève et attendez-vous à des perturbations tout au long de la période Sud-Est – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Sud – Ne voyagez pas à moins que cela ne soit absolument nécessaire Stansted-Express – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Thameslink – Ne voyagez pas à moins que cela ne soit absolument nécessaire Transpennine Express – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire Chemin de fer des West Midlands – Ne voyagez pas les jours de grève à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Soyez conscient des travaux d’ingénierie essentiels.

« Nous ne voulons pas déranger les passagers – les grèves sont toujours un dernier recours.

“Mais l’attitude intransigeante des compagnies ferroviaires, avec le gouvernement agissant avec malveillance dans l’ombre, nous a forcé la main.”

Le syndicat RMT de Mick Lynch a déclaré: “L’action revendicative prévue se déroule comme prévu car il n’y a pas de résolution du conflit.”

Le syndicat a blâmé les ministres pour les demandes de dernière minute concernant les trains exploités uniquement par des conducteurs pour l’échec des pourparlers.

Mais le député conservateur Greg Smith a riposté : « Plus les syndicats adoptent une stratégie de culture sur brûlis pour marteler la Grande-Bretagne, plus ils éloignent l’opinion publique de leurs demandes.

“Tout le monde veut une augmentation de salaire, mais il y a une réalité que l’argent doit venir de quelque part.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: «Les familles qui travaillent dur sont confrontées à des défis. Le gouvernement a été raisonnable.