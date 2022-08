Les Britanniques ont averti de “ne pas voyager” ce week-end alors qu’Euston SHUT et les trains annulés au milieu de nouvelles grèves – et d’autres à venir

Les BRITS ont été avertis de ne pas voyager en train ce week-end en raison de la grève des conducteurs de train.

Les voyageurs peuvent s’attendre à de graves perturbations ce samedi car aucun train ne circulera depuis la gare Euston de Londres.

Les voyageurs ont été avertis qu'il n'y aura pas de trains à destination ou en provenance de la gare d'Euston samedi en raison d'une grève

Quelque 6 500 adhérents du syndicat ASLEF devraient débrayer

Les membres du syndicat ASLEF doivent débrayer pendant une journée, affectant les services de plusieurs compagnies ferroviaires.

On s’attend à ce qu’environ 6 500 chauffeurs ne se présentent pas au travail en raison de différends en cours concernant la rémunération.

En plus d’aucun service dans ou hors de la gare d’Euston, aucun service ne sera exploité par Avanti West Coast et London Northwestern Railway qui conseillent aux gens de ne pas voyager.

La station Euston du métro de Londres sera toujours en service, mais les entrées et les sorties de la gare seront fermées.

Les opérateurs non impliqués dans la grève devraient être extrêmement occupés.

Les liaisons entre Londres et les Midlands, le Nord et l’Ecosse seront particulièrement impactées.

Et cela devrait causer de gros maux de tête aux fans qui voyagent à travers la Premier League et l’EFL.

Incroyablement, un seul des sept matches de Premier League de samedi ne devrait pas être affecté – le coup d’envoi de Leicester à 15 heures à Arsenal.

James Dean, directeur de la route de Network Rail West Coast South, a déclaré: «Nous sommes désolés pour les passagers qui seront touchés par la grève ASLEF des conducteurs de train ce samedi.

“Avec la majorité des opérateurs ferroviaires d’Euston impliqués, nous avons pris la décision difficile de fermer la gare toute la journée.

“Je voudrais s’il vous plaît exhorter les gens à suivre les conseils de leur opérateur ferroviaire pour obtenir des informations sur la billetterie et les remboursements.

“Vous pouvez également planifier votre voyage pour un autre jour en utilisant le site Web National Rail Inquiries.”

Le secrétaire général de l’ASLEF, Mick Whelan, a déclaré précédemment: «Nous ne voulons pas déranger les passagers – notamment parce que nos amis et nos familles utilisent également les transports en commun, et nous croyons qu’il faut renforcer la confiance dans les chemins de fer britanniques – et nous ne voulons pas perdre de l’argent en faisant grève.

« Mais nous avons été contraints à cette position par les compagnies ferroviaires, sous l’impulsion du gouvernement conservateur. Les chauffeurs des entreprises où nous sommes en grève ont subi une véritable réduction de salaire au cours des trois dernières années – depuis avril 2019.

« Et ces entreprises ne nous offrent rien, disant qu’elles ont les mains liées par le gouvernement. Cela signifie, en termes réels, avec une inflation en avance à 9 %, 10 % et même 11 % cette année, selon l’indice que vous utilisez, qu’on leur dit de prendre une réduction de salaire en termes réels. Et ce n’est pas acceptable. »

Une précédente grève organisée à la fin du mois dernier par les membres de l’ASLEF a provoqué un chaos dans les voyages.

La grève des membres du syndicat des chemins de fer ASLEF a entraîné la suppression des voyages à travers le pays – les demandeurs de soleil désespérés étant contraints de prendre la route à la place.

Mais l’augmentation du trafic a laissé les autoroutes bondées de bouchons massifs.

La congestion était si grave sur la M6 que certains conducteurs fous de remue-ménage ont sorti leurs voitures et ont commencé une rave au bord de la route.

La nouvelle de la grève des trains de samedi survient alors que le personnel des tribunaux a voté en faveur de la grève dans un différend concernant un nouveau système de gestion des cas.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS) a déclaré que ses membres travaillant comme conseillers juridiques et associés des tribunaux dans les tribunaux d’instance en Angleterre et au Pays de Galles ont voté par neuf contre un pour des grèves concernant l’utilisation du système dit de plate-forme commune.

Le syndicat a déclaré que 180 de ses membres étaient impliqués dans la dispute.

Près de 10 000 fonctionnaires sont sur le point de voter sur une action revendicative au milieu d’un différend avec le gouvernement écossais au sujet d’une offre décrite comme une “réduction des salaires en conditions réelles”.

Le Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), le plus grand syndicat de la fonction publique du Royaume-Uni, a annoncé qu’il voterait pour ses membres dans le cadre du conflit en cours.

La querelle a commencé en décembre 2021 lorsque le gouvernement écossais a publié sa politique salariale 2022/23, qui, selon PCS, est une “réduction des salaires en conditions réelles”.