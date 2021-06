Les Britanniques « N’ONT PAS besoin de passeports Covid pour se rendre à des festivals de musique ou à des événements sportifs » après le 19 juillet alors que le plan de laissez-passer a été suspendu

Les BRITS n’auront pas besoin de passeports vaccinaux Covid pour les festivals ou les événements sportifs après la « Journée de la liberté » le 19 juillet, a-t-on rapporté.

Les plans visant à introduire des certifications obligatoires de coronavirus pour les rassemblements de masse devraient être abandonnés, rapporte le Daily Mail.

Mais les organisateurs pourront lancer leurs propres systèmes afin que les participants puissent prouver qu’ils sont sans risque Covid, affirme-t-on.

La Premier League serait parmi les entreprises qui envisagent d’introduire un système de certification Covid.

Cela survient après qu’une réaction furieuse de l’industrie hôtelière a forcé un revirement sur les plans controversés du gouvernement pour les passeports Covid dans les pubs et les restaurants.

Et Boris Johnson a déclaré au Cabinet qu’il était « de plus en plus confiant » que la Grande-Bretagne pourrait rouvrir complètement le 19 juillet.

BOOST PASSEPORT JAB

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé Sajid Javid prévoit de dévoiler une nouvelle application NHS qui pourrait permettre aux Britanniques de voyager en Europe cet été.

Les touristes pourraient contourner la quarantaine s’ils sont doublement piqués, montrent un test négatif avant le départ ou prouvent qu’ils ont attrapé Covid au cours des 180 derniers jours.

Et les Britanniques qui ont eu les deux jabs n’auront plus à s’isoler pendant dix jours s’ils entrent en contact avec une victime de Covid à partir du 19 juillet, peut révéler The Sun.

Toute personne alertée par Test and Trace qu’elle a été à proximité d’une personne testée positive doit – par la loi – s’isoler à la maison.

Boris Johnson souhaite rouvrir le pays Crédit : Reuters

Mais à la suite d’un programme pilote réussi depuis avril, les ministres devraient remplacer cette règle pour les personnes entièrement vaccinées par des tests de flux latéral de 20 minutes effectués chaque jour pendant la même durée.

Le Premier ministre estime que le pays doit apprendre à « vivre avec » la maladie, 84 % des adultes ayant désormais reçu au moins une dose de vaccin.

M. Johnson a déclaré que les dernières données de Covid « montrent que les cas continuent d’augmenter, mais les hospitalisations et les décès ont connu une croissance beaucoup moins profonde ».

Les cas ont augmenté de 20 479 cas, le décompte sur sept jours ayant augmenté de 70% par rapport à la semaine dernière.

‘PLUS COMME LA GRIPPE’

Une source gouvernementale a déclaré au Daily Mail que la date du 19 juillet serait avancée même si les cas faisaient plus que doubler par rapport aux chiffres actuels.

La source a déclaré: « Nous devons nous habituer à l’idée de traiter Covid davantage comme une grippe.

« Les gens ont le vaccin contre la grippe, qui aide à réduire les maladies graves, mais nous obtenons toujours un grand nombre de cas et un nombre important de décès.

« Lorsque nous arriverons au 19 juillet, les cas semblent être potentiellement très élevés, peut-être jusqu’à 30 000 ou 40 000 par jour.

« Mais ce n’est pas en soi une raison pour ne pas aller de l’avant, à condition que les hospitalisations et les décès restent à des niveaux relativement bas. »

L’UE a menacé de gifler les Britanniques avec des quarantaines en raison de l’augmentation des cas de variantes indiennes – ou Delta – ici.

Les pourparlers avec Washington sur l’ouverture de la frontière américaine sont également au point mort.

Lors d’échanges en colère à la Chambre des communes, les députés ont demandé des réponses au secrétaire aux Transports, Grant Shapps.