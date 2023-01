Les Britanniques ne sont pas les seuls à avoir un drame royal

Il est juste de dire que le monde en sait beaucoup plus sur le pénis du duc de Sussex qu’il y a un mois, sans parler des nouvelles utilisations de la crème Elizabeth Arden.

Depuis la mort de la reine Elizabeth II et l’avènement du roi Charles III en septembre, la société – comme la famille royale britannique est officieusement connue – n’a pas seulement été aux prises avec un remaniement majeur de la direction. Dans une série Netflix et ses nouveaux mémoires éclaboussants, le prince Harry a lancé un flux presque constant de révélations explosives dans le domaine public, diffusant des détails personnels intimes ainsi que des allégations de trahison et de trahison familiale derrière les portes du palais de la maison de Windsor.

Mais la Grande-Bretagne n’a pas le monopole du linge sale royal. Voici quatre autres monarchies désordonnées qui ont également été engagées récemment dans des dysfonctionnements, des désordres et des drames qui leur sont propres.