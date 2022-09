Les Britanniques montrent une émotion brute alors qu’ils peuvent enfin rendre hommage au cercueil de la reine après avoir fait la queue pendant des heures

Les BRITS ont montré leur émotion brute en rendant un dernier hommage à la reine après avoir fait la queue pendant des heures.

Les membres du public ont pu rendre un hommage sincère à la reine Elizabeth II alors qu’elle se trouve en état à Westminster Hall avant ses funérailles demain.

Une femme montre son émotion en quittant le palais de Westminster après avoir rendu hommage à la reine Crédit : PA

Une femme réagit alors qu’elle rend hommage à l’intérieur de Westminster Hall Crédit : Reuters

Des milliers de personnes ont fait la queue pendant des heures pour rendre hommage à la reine Crédit : PA

Beaucoup de gens ont été vus en train de laisser échapper leurs émotions Crédit : PA

Cette femme semble en larmes alors qu’elle fait la queue pour dire au revoir à la reine Crédit : PA

Une femme essuie une larme en quittant Westminster Hall Crédit : Reuters

La file d’attente est maintenant si longue que le gouvernement a averti les personnes en deuil qu’il pourrait prendre jusqu’à 24 heures pour se rendre au front.

Beaucoup de ceux qui attendent ont versé beaucoup de larmes en disant au revoir à la reine qui a donné 70 ans de service au pays.

La reine est décédée à Balmoral à l’âge de 96 ans jeudi dernier.

En raison du grand nombre de personnes souhaitant lui rendre hommage, la ligne s’étend de Westminster Hall jusqu’à Southwark Park dans le sud de Londres, et on pense qu’elle est la plus longue file d’attente au monde avec environ cinq miles de long, qui peut même être vue de espace.

On pense que c’est encore plus long que la file d’attente de 30 000 Russes qui ont fait la queue pour entrer dans le premier restaurant McDonald’s d’URSS lors de son ouverture le 31 janvier 1990.

Le temps d’attente pour entrer dans la salle a dépassé 25 heures du jour au lendemain, selon le tracker en ligne, les personnes en deuil se préparant pour se protéger du froid alors que les températures n’atteignaient que 7 ° C.

Ce temps a cependant été réduit depuis et, depuis dimanche matin, il est d’environ 14 heures.

Les gens n’ont pas été découragés par la longue attente et les températures glaciales, beaucoup notant l’atmosphère particulière entourant la file d’attente.

Paul, un chef scout de 49 ans, a décrit son attente de 13 heures pour lui rendre hommage comme “brillante” et a déclaré qu’il recommencerait sans hésitation.

Il a déclaré : « Le sens de la camaraderie était incroyable, nous nous sommes fait des amis pour la vie. Tout le monde distribuait des bonbons et des gâteaux et chantait.

Donna Dempsey, 47 ans, assistante médicale, avait voyagé de King’s Lynn à Londres et avait rejoint la file d’attente à 00h45.

Bien qu’elle ait décrit sa nuit dans la file d’attente comme “glaciale”, elle a dit que cela valait la peine d’attendre.

Ayant voyagé depuis Teesside, Claire Smart, 47 ans, a déclaré qu’elle était venue “rendre hommage et s’excuser pour toutes les fois où, en tant que petite fille, j’ai roulé des yeux devant écouter la reine”.

“IMPORTANT DE VENIR”

Elle a ajouté: “J’ai toujours voulu faire la révérence devant la reine de son vivant, et j’ai en quelque sorte senti qu’il était important de venir le faire maintenant.”

La chef de projet Tatie Kirst, 38 ans, du sud-est de Londres, a déclaré : « Eh bien, c’est un voyage, n’est-ce pas ? Je pense que je suis prêt, j’ai apporté mon bon manteau, j’ai un tabouret si j’ai besoin de m’asseoir, je vais chercher de la nourriture et de l’eau, et nous allons marcher le chemin. Je pense qu’il y a toujours une question, est-ce que ça vaut le coup? Puis-je le faire? Et j’espère que oui. Je voulais faire partie de cela, rendre hommage à la reine.

L’urologue du NHS Shiv Pandian, 58 ans, du sud-ouest de Londres, a déclaré: «Il y a beaucoup d’endroits pour manger et des toilettes et tout; vous avez l’habitude de travailler de longues heures au NHS.

“JE VEUX DIRE AU REVOIR”

« La reine nous a servi pendant 70 ans. J’ai servi avec elle pendant 30 ans. J’ai vu ses trois jubilés et je veux lui dire au revoir.

Paula Priest, 53 ans, de Wolverhampton, a déclaré qu’elle était prête à attendre “le temps qu’il faudra” pour se rendre à Westminster Hall. “Nous sommes ici pour la durée maintenant, définitivement.”

Alfie, 11 ans, du Lancashire, portait fièrement son uniforme scout avec l’insigne du jubilé de platine, alors qu’il faisait la queue.

Sa grand-mère, Karen Todd, a déclaré: «Alfie voulait vraiment rendre hommage à la reine et il voulait venir dans son uniforme de scout pour l’honorer.

« Et nous sommes venus parce que c’est une occasion mémorable et un moment de l’histoire. Ils s’en souviendront toujours pour le reste de leur vie, nous n’avons donc qu’une seule opportunité.

Heureusement, ils sont venus préparés pour une longue attente dans le froid et avaient apporté des thermiques et de nombreuses collations avec eux.

Sachet Pariyar et son père. qui avaient servi dans le régiment Queen’s Gurkha, étaient descendus de Basingstoke pour leur rendre hommage.

“SOYEZ RESPECTUEUX”

Il a déclaré: «Mon père a servi dans l’armée britannique auparavant et dans le régiment Queen’s Gurkha, ainsi que mon grand-père. Donc, nous sentons que nous avons ce lien avec la reine et nous voulions venir lui rendre hommage.

James Birchall, 33 ans, kinésithérapeute stagiaire de Liverpool, attendait également son tour.

« ELLE A ÉTÉ FORMIDABLE POUR NOTRE PAYS »

Il a déclaré: “Maintenant, je me sens juste normal et sans émotion, mais à mesure que je me rapproche (du cercueil de la reine), je pense que je vais commencer à devenir plus émotif et peut-être cinq minutes avant d’entrer, je le ferai probablement, même si je ne ressemble pas au genre de personne, je vais probablement commencer à pleurer. J’ai adoré la reine, elle était géniale, elle avait été là toute ma vie, j’ai toujours eu du respect pour elle. Elle était formidable pour notre pays, elle a toujours fait son devoir jusqu’à sa mort.

“Quand elle est morte, j’ai été submergé par l’émotion et j’ai pensé, je dois venir à Londres pour le voir.”

Parlant des milliers de personnes qui font la queue, il a ajouté : « Je suis absolument étonné parce qu’il y a tant de monde, jeunes et moins jeunes – je ne pensais pas que les jeunes viendraient, forcément, car ils ne sont pas vraiment en phase avec la monarchie, mais il y a tellement de jeunes ici pour rendre hommage, ce que je trouve génial.

Vlasta Picker, 73 ans, de Bedford, a déclaré : « Je suis venu ici en 1977 pour le jubilé d’argent. Ayant grandi en Europe centrale, la monarchie appartenait au passé, à l’histoire.

“J’étais vraiment hypnotisé, c’était énorme en 1977 et je l’admire depuis car c’était une personne merveilleuse, unique.

« Servir toute sa vie jusqu’au bout, c’est quelque chose, non ? Sans précédent. Et c’est pourquoi je veux être ici.

Un homme tient sa tête dans ses mains après avoir rendu hommage à la reine Crédit : Hyde News & Pictures

Beaucoup ont bravé les températures nocturnes froides pour faire la queue Crédit : AFP