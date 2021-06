Les Britanniques montrent leurs déjeuners de verrouillage extravagants sur les réseaux sociaux tout en travaillant à domicile

UN Britannique sur six a partagé des photos de ses déjeuners extravagants sur les réseaux sociaux – après avoir travaillé à domicile leur a permis d’être plus créatifs avec leurs repas.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé qu’un cinquième est devenu plus expérimental avec ses repas après avoir eu la possibilité de préparer son déjeuner à la maison grâce à la fermeture des bureaux.

Et un tiers a eu plus de temps pour préparer un repas de midi plus élaboré.

Mais alors que les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans sont les plus susceptibles de partager des images de leurs créations de repas sur les réseaux sociaux, un cinquième des plus de 45 ans a également adhéré à la tendance.

Il est également apparu que sept personnes sur dix profitaient d’être à la maison et déjeunaient devant la télévision.

Un sur 10 s’est aventuré sur le toit pour un repas de midi, tandis que 22% ont pris le leur « en randonnée », sans destination particulière en tête.

Plus de la moitié (51 pour cent) ont également pris un pique-nique dans un parc plutôt que d’affronter un autre déjeuner «al desko» à la maison, bien que les Britanniques plus âgés âgés de 55 à 64 ans (62 pour cent) soient plus susceptibles de le faire que les jeunes travailleurs ( 34 pour cent).

Louise Crighton, porte-parole d’Allinson’s Bread, qui a commandé l’étude, a déclaré : « Nos recherches montrent que les jours où l’on mange le même aliment pour le déjeuner tous les jours sont comptés.

« Avec plus de temps passé à la maison au cours de la dernière année, nous avons remis en question notre façon de penser le déjeuner – de ce que nous mangeons à l’endroit où nous le mangeons – repoussant les limites et appréciant un déjeuner moins ordinaire. »

La recherche a également révélé que les adultes préparent généralement quatre repas différents par semaine pour le déjeuner et s’inspirent des supermarchés (21 %), des émissions de télévision (14 %) et des médias sociaux (13 %).

Parmi ceux qui ont travaillé à domicile au cours de l’année écoulée, 44 % pensent avoir acquis de nouvelles compétences en cuisine.

En conséquence, plus d’un cinquième sont devenus plus expérimentaux avec leurs repas.

Et 59% des personnes interrogées via OnePoll sont désireuses d’essayer de nouvelles choses ou d’être plus créatives avec leur déjeuner, un quart admettant même qu’elles « vivent pour la nourriture ».

Louise Crighton a ajouté : « Nous sommes tous pour l’expérimentation à l’heure du déjeuner.

« Allinson’s remet en question la norme et repense le pain depuis 1892, lorsque Thomas Allinson, un boulanger passionné et pionnier de son temps, a défié le statu quo pour promouvoir les avantages du pain complet. »

Allinson’s s’est associé au chef Valentine Warner pour créer une gamme de plats à base de pain inhabituels, notamment un rouleau de saucisses mexicaines croustillantes à base de pain « pâtisserie » et de migas de chapelure frite, un plat espagnol populaire à une poêle.

Les recettes peuvent être préparées en 30 minutes ou moins – les recherches montrant que c’est la principale considération pour ceux qui préparent le déjeuner à la maison.

Valentine Warner a déclaré : « Sortir des sentiers battus, ou peut-être de la corbeille à pain, amènera le déjeuner dans de nouveaux endroits extraordinaires, surtout lorsque nous avons plus d’aliments à expérimenter que jamais auparavant.

« La polyvalence du pain signifie qu’il peut être utilisé pour bien plus que ce qui est évident. »