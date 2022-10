Les Britanniques mangent SEULS les deux tiers de leurs repas chaque semaine… voici pourquoi

Les BRITS mangent SEULS environ les deux tiers de leurs repas chaque semaine, principalement parce qu’ils sont trop occupés ou distraits pour trouver un compagnon.

Une nouvelle enquête menée auprès de 2 000 adultes a classé les courriels professionnels et les médias sociaux comme les deux principales distractions à l’heure des repas.

Les Britanniques mangent seuls la majorité de leurs repas chaque semaine Crédit : Getty

Les consoles de jeux et les appels téléphoniques ont également attiré l’attention.

Près d’un tiers des personnes interrogées ne peuvent pas s’asseoir avec leurs amis et leur famille parce que les horaires ne correspondent pas.

Un nombre similaire a déclaré que c’était parce que leurs proches étaient toujours trop occupés.

Malgré le manque apparent de capacité à manger en commun, un tiers des Britanniques n’aiment pas manger seuls.

En effet, 47 % souhaiteraient pouvoir partager plus souvent de la nourriture avec leurs proches.

Selon le sondage, les principaux attraits du partage des repas étaient la conversation, la bonne compagnie et la possibilité de retrouver sa famille.

En combinant tous ces éléments, 30% ont déclaré que la nourriture rassemble bien les gens.

La recherche a également montré que le dîner était le repas le plus populaire à partager avec les autres.

Les choix de premier plan en termes de plats spécifiques qui ont tendance à être le plus partagés incluent les rôtis du dimanche, les pizzas et les plats à emporter chinois.

Cependant, la crise du coût de la vie devrait entraîner davantage de repas partagés dans les mois à venir.

En effet, cela peut être plus rentable et les personnes interrogées apprécient la bonne compagnie, en particulier en période difficile.

Rachel Cranston de Pukka Pies, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Il est maintenant plus important que jamais de rassembler les gens, et il est clair que le partage de la nourriture fait exactement cela.

“Récupérons ces expériences de partage quotidiennes et faisons revivre les repas en milieu de semaine sans laisser les petites choses de la vie nous distraire.

“Alors, réservez du temps, verrouillez vos téléphones et vos consoles de jeux et rendez les repas plus spéciaux.”