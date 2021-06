Les Britanniques lèvent le dernier jour de soleil avant 4 JOURS d’orages devraient frapper le Royaume-Uni en mettant fin dramatiquement à la vague de chaleur

Les BRITS ont un jour de plus pour profiter du temps caniculaire avant QUATRE JOURS d’orages qui frappent le Royaume-Uni et mettent fin à la canicule.

Lundi a marqué le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, avec des températures atteignant 29,7 ° C à Teddington, Middlesex et les météorologues du Met Office ont déclaré que mercredi pourrait être encore plus chaud dans le sud.

Lauryn West, 20 ans, Mary Evans, 20 ans, Danielle Trew-Fry, 19 ans et Maddison Wells, 20 ans, tous originaires de Southampton, profitent de la pagaie sur la plage de Bournemouth Dorset Crédit : Le Soleil

Les gens apprécient le temps d’été sur la plage de Boscombe dans le Dorset. Crédit : BNPS

Le jardinier Nicola Bantham, 41 ans, à Seaton Delaval Hall dans le Northumberland s’occupant du cytise Crédit : PA

Des amis se détendent à Greenwich Park, à Londres aujourd’hui, profitant du temps chaud Crédit : LNP

Aujourd’hui a été nuageux mais toujours chaud avec le sud-est de l’Angleterre avec des températures les plus élevées de 24C à 25C – mais le mercure montera à nouveau demain.

Mercredi, le prévisionniste du Met Office, Steven Keates, a déclaré qu’il y aurait un « grand contraste de température » dans les régions au nord du Yorkshire par rapport à une grande partie du comté et des régions plus au sud.

Des températures allant jusqu’à 30 °C sont prévues à Londres, 24 °C à Cardiff et 18 °C à Édimbourg, en raison d’un front chaud couvrant la moitié sud du pays.

M. Keates a déclaré: « Il semble que toute la force de la chaleur va revenir mercredi pour le sud et le centre de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles.

« Il y a une chance que mercredi devienne le jour le plus chaud de l’année.

Les gens apprécient le temps chaud à la plage de Fistral à Newquay, Cornwall Crédit : SWNS

Deux amis profitent du patin à roulettes à travers la fontaine de Centenary Square, Birmingham Crédit : SWNS

Les visiteurs de Cullercoats Bay sur North Tyneside profitent au maximum du temps chaud Crédit : NNP

Les gens se sont rassemblés sur la plage de Fistral à Newquay Crédit : BackGrid

« Mais il y a un grand contraste de température entre le nord-ouest et le sud-est. »

La météo record de lundi pour l’année a vu les foules affluer vers les plages et les sites de beauté.

Le précédent record du Royaume-Uni en 2021 était de 28,3 °C à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

M. Keates a ajouté que le début étouffant de la semaine sera suivi de « trois séries d’orages potentiels » en provenance d’Europe mercredi soir, puis de nouveau vendredi et dimanche.

Hannah Brodie dans un champ de coquelicots, à West Norfolk Crédit : Ian Burt

Un couple dans une barque voyage le long de la Tamise Crédit : PA

Les amateurs de plage Sarah et William se rafraîchissent dans la mer à Sidmouth dans le Devon aujourd’hui Crédit : Solent

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour les tempêtes qui pourraient provoquer des inondations et des coupures de courant à partir de 18 heures mercredi jusqu’à 6 heures du matin vendredi.

Les avertissements couvrent les zones au sud de Newcastle à l’exception de la bordure ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.

The Weather Outlook rapporte : « La première moitié de la semaine à venir s’annonce très chaude ou chaude dans les régions du sud et du centre.

« Mais mercredi, le risque d’orages augmente.

« La chaleur monte dans la moitié sud du pays mercredi et les températures pourraient atteindre 32C (90F) localement. »

Le site Web ajoute: « Au fur et à mesure que la journée avance, il y aura un risque croissant d’orages dans le sud.

« Le nord a plus de nuages ​​et des températures plus basses. Dans le nord-ouest, il pourrait y avoir des épisodes de pluie inégaux.

« Pendant le reste de la semaine, des conditions changeantes et plus fraîches se sont propagées vers le sud-est dans toutes les régions. »