Les Britanniques les plus recherchés à l’étranger alors qu’Interpol révèle 15 criminels en fuite, dont “White Widow” et “paedo kidnappeur”

INTERPOL a révélé 15 des Britanniques les plus recherchés au monde, dont un chef terroriste, un fraudeur notoire et la « veuve blanche » Samantha Lewthwaite.

L’agence internationale du crime a émis 15 notices rouges contre des citoyens britanniques, dont beaucoup sont en fuite depuis des années.

La britannique Samantha Lewthwaite est l’une des femmes les plus recherchées au monde depuis dix ans

Daniel Elarmo est recherché aux États-Unis pour deux chefs d’enlèvement dans le but de commettre un acte obscène sur un enfant Crédit : Interpol

Une notice rouge est une demande adressée aux forces de l’ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition, sa remise ou une action en justice similaire.

Les criminels en fuite sont recherchés soit pour être poursuivis, soit pour purger une peine.

Parmi la liste figure le chef terroriste présumé Masood Ul Haq, 48 ans, un double national recherché pour terrorisme et pour son implication dans la planification d’activités terroristes.

Il est accusé d’être à la tête d’un groupe terroriste interdit au Pakistan et parle anglais et ourdou.

Il mesure environ 5 pieds 6 pouces avec un grain de beauté noir sur la joue gauche et une coupure à la main droite – il marche également en boitant légèrement.

Également sur la liste se trouve «White Widow» Samantha Lewthwaite, 38 ans, qui est la femme la plus recherchée au monde depuis dix ans.

L’extrémiste, autrefois mariée à un kamikaze 7/7 et mère de cinq enfants, a fui le Royaume-Uni pour l’Afrique du Sud en 2009, puis est passée en Tanzanie en 2011, puis au Kenya.

Les enquêteurs l’ont ensuite retrouvée en Somalie, où elle s’est réfugiée avec la branche d’al-Qaïda al-Shabaab.

On pense qu’elle a parcouru 200 milles à travers le golfe d’Aden jusqu’au Yémen vers 2018.

On pense maintenant que le chaos meurtrier de la longue guerre civile au Yémen l’a laissée piégée sans issue.

Elle est liée à plusieurs attentats terroristes, dont l’attentat à la bombe du centre commercial Westgate à Nairobi qui a fait 71 morts et 200 blessés.

Harris John Italo Binotti est recherché par l’agence criminelle pour le meurtre présumé de Gary Ferguson au Myanmar Crédit : Interpol

Philip Jepson Egglishaw est également traqué par Interpool et est également recherché en Australie pour complot contre le Commonwealth Crédit : Interpol

Beaucoup pensent que les chances que Lewthwaite soit jamais attrapé sont maintenant minces.

Témoignant lors d’une audience au tribunal en 2014, un détective kenyan a admis : « C’est une personne avec de multiples identifications.

“Elle continue de bouger. Nous pensons qu’elle utilise la chirurgie plastique, y compris son nez.”

Philip Jepson Egglishaw est également traqué par Interpool et recherché en Australie pour complot en vue d’escroquer le Commonwealth et blanchir plus d’un million de dollars australiens.

Le fraudeur de 68 ans est en fuite depuis 2005 et aurait une chute de cheveux et une moustache.

Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter la Suisse en mai 2017 et a été arrêté par les autorités italiennes, mais a été relâché deux mois plus tard.

Le Britannique Harris John Italo Binotti est recherché par l’agence criminelle pour le meurtre présumé de Gary Ferguson au Myanmar, en novembre 2016.

Le père d’un Gary, de Bangor, Co Down, a été découvert battu à mort dans un appartement partagé par un collègue enseignant Binotti et la petite amie du fugitif.

Il a passé une soirée arrosée avec Binotti, 26 ans, qui a fui le Myanmar avant que le corps de Gary ne soit retrouvé.

Le Scottish Sun l’a suivi jusqu’à un trou de culasse à Govan, Glasgow, en avril dernier, mais il n’a pas été arrêté.

La police écossaise a affirmé que les responsables du Myanmar dirigeaient l’enquête et a insisté sur le fait qu’ils n’avaient “aucune autorité” pour arrêter Binotti.

Parmi les autres Britanniques recherchés figurent Dhir Arti, 57 ans, recherché en Inde pour enlèvement et meurtre.

Elle est accusée d’avoir adopté un garçon de 12 ans avant de le tuer afin de réclamer une indemnité d’assurance-vie.

Darren Michael Elarom est recherché aux États-Unis pour deux chefs d’enlèvement dans le but de commettre un acte obscène sur un enfant et d’autres chefs d’accusation.

Ahmad Omar Saeed Sheikh, 46 ans, est un terroriste pakistanais britannique qui avait des liens avec diverses organisations militantes, dont Al-Qaïda et les talibans – il est recherché aux États-Unis pour prise d’otages.

Il y a actuellement plus de 7 000 personnes dans le monde qui se voient signifier des notices rouges par l’organisation internationale de justice pénale.