Les Britanniques ivres pourraient être mis sur liste noire de Magaluf et d’Ibiza selon de nouveaux plans | Nouvelles du monde

Les propositions faites dans le but de réprimer les touristes ivres pourraient voir les Britanniques être bannis d’endroits comme Ibiza (Photo : Getty) Les touristes britanniques mal élevés pourraient être bannis des îles Baléares dans le cadre de nouveaux projets controversés. Les vacanciers qui enfreignent les règles strictes mises en place pour réprimer les visiteurs antisociaux pourraient être mis sur liste noire, a-t-on rapporté. Le directeur du tourisme des îles, Jaume Bauza, a semblé confirmer du jour au lendemain que les Britanniques risquaient d’énormes amendes s’ils étaient ivres en vacances. Un décret sur le tourisme ivre a été adopté début 2020 pour certaines zones comme Magaluf à Majorque et le West End de San Antonio à Ibiza voisine. Il prévoyait des amendes allant jusqu’à 50 000 £ pour les vacanciers surpris en train de sauter du balcon de leur hôtel et des limites sur la quantité d’alcool servie avec les repas dans les hôtels tout compris. Le nouveau gouvernement régional des Îles Baléares a déjà signalé son intention de changer le nom du décret contre le tourisme excessif en celui de « tourisme responsable » afin d’éviter toute connotation négative. Il prévoit également d’éliminer la situation actuelle où seules certaines rues de certaines stations balnéaires, dont Magaluf et San Antonio, sont concernées par les règles.



Les clubbers ivres qui causent des méfaits pourraient se voir dire qu’ils ne sont plus recherchés sur l’île (Photo : Getty) Cela signifierait que des mesures contre les contrevenants pourraient être prises dans l’une des quatre îles qui composent les Baléares. Dans un communiqué publié hier, M. Bauza a également admis que, dans le cadre d’un ensemble de mesures plus strictes en préparation contre les visiteurs antisociaux, une proposition visant à mettre certains d’entre eux dans un avion pour rentrer chez eux et à leur interdire de revenir pendant une certaine période était à l’étude. . Ceux qui bafouent les règles peuvent déjà être expulsés de leur hôtel, comme ceux qui sautent entre les balcons, pratique dangereuse connue localement sous le nom de « balconing ». S’exprimant hier après une réunion avec les représentants des quatre communes concernées par l’actuel décret sur le tourisme excessif, le responsable du tourisme des îles a confirmé que l’idée d’une liste noire était à l’étude. Plus: Tendance

Expliquant que cela serait « réglementé dans le décret », il a été cité par le journal insulaire respecté Diario de Ibiza : « J’ai exprimé les lignes directrices et rien n’est exclu ou confirmé à ce stade. «Ensuite, il faudra qu’il y ait un cadre juridique. « L’essentiel est de cibler aussi les entreprises, mais surtout les personnes qui se comportent d’une manière qui n’est pas tolérable, ici ou ailleurs. » Les stations balnéaires de Magaluf et une partie de Playa de Palma à l’est de la capitale insulaire, qui est également l’une des zones couvertes par le décret sur le tourisme excessif, ont été secouées cet été par plusieurs allégations d’agressions sexuelles impliquant des touristes étrangers, y compris des viols collectifs. Toute tentative du gouvernement des îles Baléares de mettre sur liste noire les touristes antisociaux se heurtera à la législation européenne sur la libre circulation, dans la mesure où les vacanciers viennent des États membres de l’UE. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

