Les Britanniques installent suffisamment de nouvelles énergies renouvelables pour cuisiner 3 MILLIONS de dindes ce Noël

BRITS a installé suffisamment de nouvelles énergies renouvelables pour cuisiner trois millions de dindes ou 150 000 tonnes de choux de Bruxelles ce Noël.

95 000 autres panneaux solaires et trois parcs éoliens offshore ont augmenté l’énergie renouvelable du Royaume-Uni jusqu’à 53 GW.

Davantage d’énergies renouvelables ont été mises en service cette année grâce aux panneaux solaires et aux éoliennes Crédit : Getty

À travers le Royaume-Uni, 3 GW supplémentaires d’énergie renouvelable ont été mis en service – suffisamment pour allumer cinq millions d’arbres de Noël pendant tout le mois, ou pour alimenter chaque télé dans le monde pour regarder le discours du roi.

Environ 40 % de toute notre énergie provient désormais d’énergies renouvelables, et davantage de parcs éoliens seront mis en service d’ici le milieu de la décennie.

Plus d’énergie renouvelable dans le pays signifie moins cher de pétrole et de gaz importés de l’étranger – et privera la Russie d’argent dont elle a désespérément besoin pour financer ses efforts de guerre en Ukraine.

Rishi Sunak s’est engagé à lever l’interdiction de l’éolien terrestre ensuite – si les habitants acceptent une plante dans leurs jardins à l’arrière – dans le but supplémentaire de réduire les factures et de cesser de dépendre du pétrole et du gaz étrangers coûteux.

Il avait précédemment promis de rendre plus difficile le feu vert à davantage de parcs éoliens terrestres, mais a été contraint de faire demi-tour par les députés d’arrière-ban le mois dernier.

Cela signifie que l’interdiction de facto mise en place par David Cameron en 2015, qui a rendu les règles d’urbanisme plus strictes, sera enfin levée.

Et le mois dernier, la nouvelle centrale nucléaire Sizewell C a finalement été approuvée par les ministres, avec 700 millions de livres sterling en espèces du gouvernement.

Il devrait créer 10 000 emplois et alimenter 6 millions de foyers pendant plus de 50 ans.

Un initié du gouvernement a déclaré: «Nous n’avons certainement pas été Scrooges cette année en ce qui concerne le déploiement des énergies renouvelables dans tout le Royaume-Uni.

“Alors que Jack Frost mordille le nez de tout le monde, nous le gardons allumé avec un approvisionnement en énergie sûr, chaleureux, abordable et ininterrompu pour les familles britanniques.”