Les Britanniques gardent plus de 150MILLIONS de secrets de leurs amis et de leur famille

Les BRITS gardent actuellement plus de 150 millions de secrets de leurs amis et de leur famille, y compris leur histoire sur Internet, leurs affaires – et l’état de leur propre santé mentale.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes a révélé qu’ils avaient chacun en moyenne deux secrets, le nombre de partenaires qu’ils ont eus, le tabagisme, les habitudes d’hygiène et les dépenses secrètes figurant également dans la liste des 25 premiers.

Mais ce qui est inquiétant, c’est que les problèmes de santé mentale sont le secret le plus souvent caché aux autres, suivis d’un incident ignoble qu’ils préféreraient oublier.

Un tiers garde les choses pour lui pour éviter l’embarras, mais près d’un sur cinq tient à éviter tout problème relationnel.

Près d’un sur cinq (18 %) garde également le silence pour protéger sa réputation personnelle, tandis qu’un peu plus d’un sur dix l’a fait pour éviter d’avoir des ennuis avec la police.

Un porte-parole de Sky HISTORY, qui a commandé la recherche pour lancer sa nouvelle série d’émissions, Summer of Secrets, a déclaré : comme la santé mentale. »

L’étude a également révélé qu’un Britannique sur cinq (20 pour cent) est le plus susceptible de garder un secret pour sa mère, tandis que 16 pour cent ne diront même pas leur secret le plus profond à un ami.

Un autre 16 pour cent gardera des choses de leurs partenaires, avec 14 pour cent admettant qu’ils redoutent que leur autre moitié découvre la vérité.

TOP 25 DES SECRETS GARDÉS DE LA FAMILLE ET DES AMIS 1. Votre santé mentale 2. Un incident embarrassant 3. Votre historique Internet 4. Habitudes alimentaires / collations 5. Habitudes d’hygiène 6. Combien de partenaires avez-vous déjà eu 7. Relevés bancaires/de carte de crédit 8. Que vous avez simulé une maladie pour sortir de vos engagements 9. Avoir une liaison 10. Avoir une aventure d’un soir 11. Une maladie ou un état 12. Habitudes tabagiques 13. Que vous avez simulé une maladie pour vous retirer du travail 14. Combien dépensez-vous en nourriture 15. Vos phobies 16. Soutenir une équipe de football que vos amis n’aiment pas 17. Combien de temps avez-vous passé au pub 18. Acheter des articles coûteux en ligne 19. Consommation de drogue 20. Abus d’alcool 21. Avoir le béguin pour une célébrité 22. À quel point vous êtes bon ou pas dans quelque chose 23. Être au régime 24. Opinions politiques 25. Votre histoire familiale

Plus d’un sur 10 (13 %) garderait même un énorme gain de loterie pour lui-même plutôt que de partager la nouvelle avec son être cher.

Cependant, l’étude menée via OnePoll a révélé que garder un secret peut avoir un impact à la fois physique et mental, plus d’un quart des adultes admettant que cela a un impact sur leur prise de décision au quotidien.

Le porte-parole de Sky HISTORY a ajouté : « Cette recherche a donné un aperçu de la prévalence des secrets dans la société aujourd’hui.

« Une partie de la raison pour laquelle les secrets sont intéressants est notre désir de savoir ce qu’ils sont et pourquoi ils sont gardés.

« Ce mois de juillet, la chaîne a consacré une saison de programmation à la découverte des secrets d’un éventail de sujets – des ovnis et des histoires de villes perdues depuis longtemps aux vraies histoires derrière les bandes dessinées et l’histoire cachée de l’Amérique. »

