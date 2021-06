Les Britanniques furieux de la décision de déplacer le Portugal sur la «liste orange» pour semer le chaos dans les voyages et les familles payant des centaines pour le test PCR

Les BRITS en vacances au Portugal ont été plongés dans le chaos et doivent débourser des centaines de livres pour les tests Covid alors que le pays passe à la «liste orange» du Royaume-Uni la semaine prochaine.

Le gouvernement a envoyé aujourd’hui en fumée les projets de voyage de milliers de personnes en conseillant aux Britanniques de ne pas se rendre dans la destination populaire – et en obligeant les passagers de retour à s’isoler à partir de 4 heures du matin mardi.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Passagers arrivant à l’aéroport d’Heathrow Crédit : Alamy

Les voyageurs revenant du Portugal et d’autres pays de la liste orange devront passer un test PCR Covid avant le départ et fournir un résultat négatif.

Ils devront ensuite payer pour deux autres tests les deuxième et huitième jours de leur quarantaine de 10 jours.

Les Britanniques peuvent opter pour des fournisseurs de tests Covid privés, qui peuvent coûter entre 120 et 300 £ par personne – ou des options légèrement moins chères sont disponibles auprès de Boots et Superdrug.

Les compagnies aériennes et les voyagistes ont commencé à proposer des tarifs réduits – les trois tests via TUI coûtant 60 £ par personne.

Cela signifie qu’une famille de quatre personnes pourrait dépenser entre 240 et 1 200 £ pour rentrer chez elle – plus les parents pourraient prendre 10 jours de congé.

Mais ceux qui se trouvent actuellement au Portugal affirment qu’il existe une liste d’attente de deux à trois jours pour les tests car les centres sont « surchargés » – ce qui signifie que certaines personnes peuvent être obligées de faire appel à des services privés pour s’assurer de rentrer chez elles à temps.

Les fans de football se font tester pour Covid à Porto avant la finale de la Ligue des champions le 29 mai Crédit : Reuters

Les Britanniques se précipitent pour revenir avant que le pays ne soit rétrogradé sur la liste ambre interdite du Royaume-Uni le 8 juin.

Le Portugal a aujourd’hui été relégué de son statut vert après que les ministres ont tiré la sonnette d’alarme au sujet d’une nouvelle « mutation népalaise » inquiétante de la variante indienne détectée dans le hotspot de vacances.

Confirmant la « décision difficile mais décisive » de la Grande-Bretagne – révélée pour la première fois par The Sun – Grant Shapps a averti que 68 cas de la variante indienne « Delta » avaient été identifiés au Portugal.

Ils incluent des cas de la mutation émergente du Népal – et le ministre a déclaré qu’il n’était actuellement pas clair si les vaccins étaient efficaces contre la souche.

Les voyageurs ont décrit des scènes chaotiques dans les aéroports portugais alors que les gens se précipitent pour rentrer chez eux avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles la semaine prochaine.

Sarah Vowles, qui attendait de voler de Faro à Luton, a déclaré qu’EasyJet était « très mal organisé ».

Elle a ajouté : « Cela fait une heure et demie que j’attends dans la file d’attente du dépôt des bagages pour le vol de Luton.

« Nous sommes censés embarquer dans 10 minutes. 2 bureaux pour 2 vols pas assez bien ! »

Les vacanciers arrivent à l’aéroport de Faro depuis l’Angleterre Crédit : images de couverture

John Joyce et sa famille ont décidé de réserver des vacances au Portugal dès que la Grande-Bretagne l’a ajouté à la liste verte des destinations étrangères il y a environ trois semaines, car il « avait besoin d’une petite pause ».

Mais il a décrit la dernière décision du gouvernement britannique comme « un peu injuste », ajoutant: « Il y a des familles qui amènent des enfants et des personnes qui ont déjà réservé leurs vacances, et le stress que cela implique pour les gens, y compris moi-même ».

Un propriétaire de bar britannique de l’Algarve a déclaré qu’il était « absolument dévasté » par la décision.

Gary Search, qui dirige Fat Cats et Fat Cats sur la marina – tous deux dans la station balnéaire populaire d’Albufeira – a déclaré: « L’un des bars est composé à 98% de touristes britanniques et dans l’autre, environ 50% de nos clients sont des Britanniques qui sont aussi pour la plupart des vacanciers. »

Il a déclaré que le bar venait « littéralement de démarrer » après « se débrouiller toute la semaine », mais que la nouvelle a « tout gâché » pour son entreprise.

Gary, originaire de Southend-on-Sea, a ajouté: « Nous avions le doigt sur le pouls et étions plus ou moins conscients de ce qui se passait, mais nous ne pensions vraiment pas que cela arriverait.

« Pour tout le monde en Algarve, pas seulement pour nous mais aussi pour les touristes, c’est un cauchemar complet. »

L’homme de 54 ans a déclaré que la semaine dernière avait « été comme un été pour la première fois depuis 2019 », mais tout cela est sur le point de changer.

Il a poursuivi: « Je pense que le problème pour les gens, même s’ils essaient de chercher des vols de retour avant que les nouvelles règles n’entrent en vigueur et qu’ils doivent mettre en quarantaine, sera qu’ils sont liés à des tests Covid avant de partir et il y a des listes d’attente de deux à trois jours car les centres de test Covid ici sont surchargés.

« Les gens ont besoin d’un test Covid pour rentrer chez eux, donc ils ne l’auront pas avant samedi ou dimanche au plus tôt, ce qui rend impossible pour ceux qui le peuvent de réorganiser leurs vols.

« Le Portugal a été la seule grande destination de vacances européenne sur la liste verte et nous sommes dans une zone très touristique à Albufeira.

« Maintenant, ça va littéralement redescendre à zéro, probablement juste quelques centaines de livres par jour j’imagine et des gens vont disparaître ce week-end. C’est un désastre. »

‘CAUCHEMAR’

Charlotte Cheddle, une Anglaise de 22 ans, devra se mettre en quarantaine pendant 10 jours lorsqu’elle rentrera la semaine prochaine.

Elle a exhorté le gouvernement britannique soit à « interdire complètement les voyages internationaux, soit à communiquer correctement avec les gens ».

« C’est idiot », a-t-elle dit. « Nous avons fait un effort pour nous faire tester en privé. Nous avons tout payé et nous avons tout fait pour le rendre sûr. »

Les autorités portugaises ont également critiqué la rétrogradation du pays, la qualifiant de « très injuste ».

Après que l’annonce a été rendue publique, le ministère portugais des Affaires étrangères a tweeté : « Nous prenons note de la décision britannique de retirer le Portugal de sa liste de voyage » verte « , une décision dont la logique est difficile à saisir. »

Les Portugais affirment que les centres de test Covid sont «surchargés» Crédit : Reuters

Eduardo Jesus, le secrétaire régional de la Culture et du Tourisme de Madère, a déclaré: « Nous réagissons déjà avec le gouvernement britannique, en présentant un ensemble d’arguments que nous pensons valables, et en soulignant que cette décision est totalement incorrecte pour Madère, inadéquate et surtout tout, très injuste. »

Et le président de l’Office du tourisme de l’Algarve, Joao Fernandes, a qualifié la décision du Royaume-Uni de rétrograder le Portugal du vert à l’ambre comme un « grave revers ».

En plus de ceux coincés au Portugal, des milliers de Britanniques qui espèrent s’y évader dans les semaines à venir sont désormais confrontés au défi d’essayer de changer de réservation ou de récupérer leur argent.

Twitter est inondé de demandes de remboursement et de report, car les gens sont laissés en limousine pour la prochaine fois qu’ils pourront voyager en toute sécurité.

Et d’autres complications pourraient survenir si le ministère des Affaires étrangères modifie sa position et déconseille de visiter le Portugal, ce qui invaliderait l’assurance voyage.

Les supporters de Manchester City boivent et chantent au bord du fleuve Douro à Porto, Portugal Crédit : AP

Les fans de football avant la finale de la Ligue des champions ce week-end Crédit : Le Soleil

Le ministère des Transports a précédemment averti que les Britanniques devraient se méfier du fait que des pays peuvent être retirés de la liste verte avec peu de préavis – ce qui pourrait déclencher le chaos des vacances au cours des mois d’été.

Les évaluations pour savoir si un pays figure sur la liste rouge, orange ou verte sont basées sur une série de facteurs, notamment la proportion d’une population qui a été vaccinée, les taux d’infection, les nouvelles variantes émergentes et l’accès à des données scientifiques fiables et au séquençage génomique .

Le Portugal a levé la plupart de ses restrictions de verrouillage, et le gouvernement a été fortement critiqué pour avoir autorisé des milliers de fans de football anglais principalement sans masque à faire la fête à Porto lors de la finale de la Ligue des champions le week-end dernier.

Le pays d’un peu plus de 10 millions d’habitants a signalé jeudi 769 nouveaux cas de Covid-19, la plus forte augmentation quotidienne depuis début avril. Le nombre total d’infections s’élève désormais à 851 031.

Le passage du Portugal sur la liste orange du Royaume-Uni est un coup dur pour le secteur du tourisme du pays, qui représente une part importante du PIB et fait de la Grande-Bretagne l’un de ses plus grands marchés étrangers.

« Ce n’est pas génial pour les entreprises mais nous y arriverons lentement – ou du moins je l’espère vraiment parce que notre économie est en panne », a déclaré la directrice du restaurant Ana Paula Gomes à Lisbonne.

Le chef de l’association des hôtels de la région touristique de l’Algarve, Eliderico Viegas, a déclaré que la décision britannique frapperait le secteur comme un « seau d’eau froide ».