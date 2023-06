Les Britanniques frappés par l’interdiction des tuyaux d’arrosage après que des milliers de personnes soient restées sans eau pendant des jours alors que la vague de chaleur se poursuit

Les BRITS ont été frappés par une interdiction des tuyaux d’arrosage – après que des milliers de personnes se soient retrouvées sans eau pendant des jours alors qu’une vague de chaleur se poursuit.

South East Water restreint l’utilisation par les ménages du Kent et du Sussex suite à des niveaux record de demande.

Les ménages du Kent et du Sussex ont été frappés par une interdiction des tuyaux d’arrosage Crédit : Getty

L’interdiction des tuyaux d’arrosage sera en place à partir du 26 juin pour les 2,3 millions de clients de l’entreprise – bien que l’entreprise produise 120 millions de litres d’eau supplémentaires par jour.

Le PDG David Hinton a déclaré: « Cette situation s’est développée beaucoup plus rapidement que l’année dernière.

« Naturellement, nous avons vu la demande des clients augmenter en fonction du temps plus chaud, mais cela a eu un impact sur notre capacité à maintenir l’approvisionnement de tous les clients à tout moment.

« Malgré la demande d’aide des clients pour utiliser l’eau à des fins essentielles uniquement, nous n’avons malheureusement plus d’autre choix que d’introduire cette restriction d’interdiction d’utilisation temporaire pour protéger l’approvisionnement des clients dans le Kent et le Sussex.

« Les prévisions à long terme pour le reste de l’été prévoient une période sèche avec peu de précipitations, bien que les températures puissent légèrement baisser.

« Restreindre l’utilisation des tuyaux d’arrosage et des gicleurs pour nous assurer que nous avons suffisamment d’eau pour l’usage essentiel de nos clients, nous permettra de servir nos clients vulnérables et de protéger l’environnement local.

Il a ajouté: « Les restrictions temporaires seront appliquées à partir du 26 juin.

« Cela signifiera que les clients seront empêchés d’utiliser des tuyaux d’arrosage pour arroser leurs jardins, laver les voitures, les terrasses et les bateaux et pour remplir les piscines et les pataugeoires.

« Nous sommes très conscients que le changement climatique et d’autres facteurs augmentent la fréquence de ces événements et nous soumettons des propositions à notre régulateur, Ofwat, pour résoudre ces problèmes.

« Je voudrais remercier tous ceux qui ont déjà pris des mesures pour essayer de réduire leur consommation globale d’eau, mais malgré cela, la demande reste toujours très élevée, c’est pourquoi nous avons pris cette décision d’introduire des restrictions d’utilisation temporaires. »

Cela survient après que les écoles ont été fermées et que les maisons se sont retrouvées sans eau – avec des avertissements du pire à venir.

Les habitants du Kent et du Sussex ont passé des jours sans eau, les chefs des services publics exhortant à « l’utilisation essentielle uniquement ».

Et les enfants ont été contraints de ne pas aller à l’école en raison des pénuries d’eau.

Les patrons de South East Water ont installé des stations d’eau en bouteille dans les zones touchées pendant qu’ils accumulent des réserves.

Hier, trois écoles primaires de l’East Sussex ont été fermées d’urgence en raison du manque d’eau – et l’une d’entre elles, l’école primaire Rotherfield à Crowborough, est restée fermée hier.

Les élèves de sixième année de la Beacon Academy, également à Crowborough, ont été invités à se rendre sur un autre site en raison de la perte d’approvisionnement en eau dans la région.

Le député de Wealden, Nus Ghani, a dénoncé South East Water pour avoir fait défaut à ses clients, y compris des écoles.

Elle a dit dans un message vidéo sur Twitter: « C’est donc le quatrième jour où South East Water ne parvient pas à fournir de l’eau à de nombreuses régions de Wealden, Wadhurst, Mayfield, Rotherfield, Crowborough.

« J’ai parlé à des chefs d’établissement, des entreprises, des familles et c’est épouvantable.

« Ils n’arrêtent pas de dire que c’est un problème d’offre et de demande parce qu’il fait chaud, mais nous avons des journées chaudes en été et nous venons juste d’accepter la dernière crise de l’eau il y a six mois.

« South East Water nous laisse encore tomber et ils n’ont rien appris en nous laissant tomber à Noël. »