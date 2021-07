Les Britanniques frapperont les boîtes de nuit à partir de minuit avec 10MILLIONS de pintes à avaler alors que le Royaume-Uni se débloque enfin

BRITS sortira dans les boîtes de nuit du pays à minuit ce soir pour célébrer la Journée de la liberté.

On pense que 10 millions de pintes seront bues par des parieurs avides de liberté alors que le Royaume-Uni entre enfin dans la dernière étape de la feuille de route de Boris Johnson.

Les opérations de nettoyage battent leur plein à la discothèque Powerhouse à Newcastle

À partir du lundi 19 juillet, la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires seront supprimés.

Mais ce qui semble être le plus attendu, c’est la réouverture des 12 000 discothèques du pays, après la fermeture des dance-floors il y a plus d’un an et demi.

Des centaines de milliers de Britanniques qui ont eu 18 ans au cours de la pandémie afflueront dans une boîte de nuit bondée pour goûter à la vie nocturne.

Alors que des millions de vétérans des discothèques troqueront le canapé et le pyjama contre des pistes de danse et des chiffons joyeux.

Certains clubs rouvriront même à minuit ce soir alors que la grande soirée britannique fait un retour en force.

La discothèque Powerhouse de Newcastle est l’un des nombreux lieux accueillant des soirées « liberté » à minuit à la fin des restrictions.

Le G-Bar de Liverpool a déclaré qu’il fonctionnerait « comme d’habitude » car l’horloge sonne 12 heures et « la danse est essentielle ».

Et la discothèque South Shields de la star de Little Mix Jade Thirlwall, Industry, est également prévue pour une ouverture à minuit.

Un nettoyeur passe l’aspirateur sur la piste de danse avant la grande réouverture du lieu

La demande a été si forte pour les soirées tôt le matin que certains endroits ont été obligés de faire des billets pour les événements – avec beaucoup presque complet.

La règle de distanciation sociale d’un mètre et plus qui est supprimée est un énorme coup de pouce pour l’industrie hôtelière.

Il n’y aura aucune limite sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer socialement, ni sur l’endroit où elles peuvent se rencontrer.

Les parieurs seront enfin autorisés à se mêler et à se lever à nouveau, tandis que les commandes au bar seront également autorisées.

Il s’agit d’un énorme coup de pouce à l’industrie hôtelière, qui a eu du mal à réaliser des bénéfices avec une capacité limitée autorisée à l’intérieur en raison des réglementations en matière de distanciation sociale.

Et les Britanniques n’auront plus besoin de s’enregistrer sur les sites en scannant un code QR à l’aide de l’application Test and Trace.

Cependant, Boris Johnson a aujourd’hui supplié le public de mettre fin « prudemment » au verrouillage demain au milieu de la « variante Delta extrêmement contagieuse ».

Il a déclaré: « Nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, on voit l’extrême contagiosité de la variante Delta.

« Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

« Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres.

« Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît, avancez et faites-le. »