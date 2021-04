Les BRITS ont afflué dans les parcs et les plages pour absorber la chaleur de 20 ° C – mais les flics ont averti qu’ils briseraient les foules.

Aujourd’hui, il devrait être plus chaud que Corfou et les prévisionnistes ont déclaré que le jour férié de mai pourrait voir le mercure atteindre un 32 ° C étouffant.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Dancer Lydia Blyth 20 de Blackpool, bénéficie du temps chaud sur St Annes Beach, Lancs Crédits: Dave Nelson

Dave Hadlington offre à sa fille Harlow, 3 ans, une promenade à travers la fleur rose dans son parc local à Birmingham Crédit: Alamy

Tôt le matin, les propriétaires de chiens marchent le long de la plage de St Ives à Cornwall Crédits: Lee Thomas

On pense que Manchester et Caernarfon, au Pays de Galles, bénéficient du meilleur temps de la journée.

Les températures dans la majeure partie du pays devraient osciller autour du milieu de l’adolescence, bien que les conditions plus venteuses à l’Est et au Nord-Est verront les températures en un seul chiffre.

Le Met Office a déclaré dans un message Twitter: « Les températures atteindront aujourd’hui environ 20 ° C dans l’ouest, mais auront du mal le long de certaines côtes orientales. »

Et il semble que les Britanniques pourront profiter d’une pinte au soleil, car le week-end prochain sera beaucoup plus chaud, avec une possible vague de chaleur pendant les jours fériés provoquant une augmentation des températures jusqu’à 32 ° C, ont prédit les prévisionnistes.

Les copains de Manchester restaient au frais avec une boisson rafraîchissante à Manchester Crédit: JOHN MATHER / IMAGEVIEW

Le Borough Market de Londres était rempli de monde Crédits: w8media

Un pensionnaire de l’aile solitaire prend la mer dans des conditions venteuses à Winchelsea Beach dans l’East Sussex Crédit: Alamy

Le temps chaud survient alors que le Royaume-Uni s’apprête à connaître l’été le plus chaud « des dix dernières années », selon les experts.

En l’absence de prévisions de pluie cette semaine ou la prochaine, certains experts météorologiques prédisent qu’il pourrait y avoir un panache espagnol de temps chaud avec des températures dans les 30 ° C atteignant bientôt la Grande-Bretagne.

Des températures plus chaudes que la moyenne sont prévues dans les semaines à venir et pourraient se poursuivre jusqu’au mois de mai.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Il y aura certainement des pics de chaleur à l’approche de l’été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C.

Les pubs et les restaurants se remplissaient déjà ce matin et les adorateurs du soleil profitaient d’une journée à la plage.

Les bars étaient bondés dans le quartier nord de Manchester alors que les gens savouraient une boisson rafraîchissante au soleil.

De même, le Borough Market à la mode de Londres attirait les gens à profiter au maximum du beau temps du week-end.

Les Britanniques étaient également en force hier soir alors qu’ils commençaient tôt le week-end.

Soho, dans le centre de Londres, était rempli de parieurs hier soir alors qu’ils tiraient le meilleur parti de leur liberté pour le deuxième week-end consécutif après l’assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid.

Pendant ce temps, plus au nord à Leeds, les fêtards sont descendus dans les rues pour lancer leur week-end.

Des scènes similaires se sont déroulées il y a sept jours le premier week-end depuis la levée des restrictions.

Les flics ont cependant promis de sévir contre les comportements antisociaux dans les points chauds au cours du week-end.

Un certain nombre d’ordres de dispersion ont déjà été mis en place dans le sud du Pays de Galles, notamment Cardiff Bay, Swansea, Ogmore-by-Sea et Barry Island.

Les ordres donnent à la police du sud du Pays de Galles le pouvoir de disperser les foules.

Des mesures similaires sont également prises à Tenby, dans le Pembrokeshire, en raison des craintes d’un «éventuel comportement antisocial».

En vertu de la réglementation Covid révisée actuelle, six personnes de six ménages différents peuvent se rencontrer à l’extérieur.

La police du nord du Pays de Galles a déclaré qu’elle organisait des patrouilles supplémentaires car elle s’attendait à ce que la zone «soit très occupée ce week-end».

L’action intervient après que des personnes se sont rassemblées en grand nombre à Cardiff Bay et ailleurs, attirant des critiques sur le fait qu’elles ne suivaient pas les règles et pourraient provoquer une augmentation des cas de coronavirus.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré que c’était la première fois qu’un ordre de dispersion était mis en place à Ogmore-by-Sea et était dû à un comportement antisocial récemment.

« Nous ne sommes pas là pour surveiller le nombre de visiteurs et empêcher ceux qui visitent dans le respect des lois de profiter. Nous sommes là pour assurer la sécurité publique », a déclaré la force.

«Nous avons tous la responsabilité de faire des choix judicieux lorsque nous sommes en déplacement, de maintenir une distance sociale et de ne pas nous exposer, ainsi que les autres, à des risques inutiles.

L’ordre de dispersion couvrant SA1 à Swansea a été mis en place après que la police du sud du Pays de Galles a eu connaissance de messages sur les réseaux sociaux concernant un rassemblement sur une plage.

La police de Dyfed-Powys a lancé son initiative annuelle Opération Lion pour s’assurer que Tenby «continue d’être une destination sûre et populaire pour tout ce printemps et cet été».

L’inspecteur en chef Louise Harries a déclaré qu’il avait été mis en œuvre à la suite d’incidents récents et après avoir «écouté les préoccupations des résidents».

La force a également déclaré que les officiers « mèneraient des patrouilles proactives dans les zones identifiées comme des sites possibles de raves illégales pendant le week-end » et ont demandé au public de les alerter.

Plus tôt ce mois-ci, un certain nombre d’ordres de dispersion ont été émis dans diverses villes d’Angleterre à la suite d’un comportement antisocial.

À Manchester, il y avait un ordre général de dispersion de 48 heures pour tout le centre-ville après que des centaines de personnes se soient rassemblées pour une rave illégale, enfreignant les restrictions strictes de Covid.

Nottingham a ordonné la dispersion après qu’un grand groupe d’étudiants alcoolisés se soit bagarré et aient été surpris en train de pleurer dans les buissons du parc de l’Arboretum le premier jour de l’assouplissement du verrouillage.

Des règles similaires étaient en place dans les zones de Leeds, dans le centre-ville de Shrewsbury et dans de grandes parties de Leigh-on-Sea, Essex, pour empêcher les foules de se réunir.