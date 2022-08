Les Britanniques font face au chaos des voyages le week-end alors que des grèves massives de trains remettent en question leurs plans avec des services annulés et des retards

Les BRITS sont confrontés à plus de misère pendant les vacances d’été ce week-end alors qu’une autre grève se prépare demain.

Les services ferroviaires seront confrontés à des retards et à des annulations dans tout le pays – juste un jour après que des dizaines de milliers de travailleurs ont organisé un débrayage jeudi.

Il y a encore plus de chaos dans les voyages ce week-end alors que les travailleurs des trains sortent à nouveau Crédit : PA

Une énorme file d’attente s’est formée à une station de taxis à l’extérieur de la gare de King’s Cross à Londres aujourd’hui alors que les travailleurs de TfL sortaient Crédit : Avalon.red

Il y avait aussi de longs retards aux arrêts de bus Crédit : PA

Le chaos devrait durer au moins jusqu’à dimanche au milieu des grèves à Network Rail, dans les services ferroviaires, dans le métro de Londres et sur les lignes de bus.

Les membres du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), de la Transport Salaried Staffs Association (TSSA) et de Unite sont impliqués dans l’action revendicative après que les pourparlers en cours n’ont pas réussi à sortir de l’impasse.

Quatre trains sur cinq ne circuleront pas le samedi et il y aura moins de services le dimanche à mesure que le personnel reprendra le travail.

Aujourd’hui, les chefs de Transport for London ont donné un sombre avertissement aux voyageurs espérant tirer le meilleur parti des vacances scolaires.

Un porte-parole a déclaré: “Les grèves sur les services ferroviaires nationaux devraient provoquer de graves perturbations.

“Ne voyagez sur les services ferroviaires nationaux qu’en cas d’absolue nécessité.”

Les bus de l’ouest et du sud-ouest de Londres, ainsi que de certaines parties du Surrey, seront également touchés par des problèmes.

Le Tube a été déserté aujourd’hui à cause des grèves. Les services reprendront demain matin après 8h, alors qu’un programme normal devrait reprendre.

Cependant, il y aura des perturbations sur l’Overground et aucun service avant 8h00 ou après 18h00.

Avanti West Coast conseille aux clients de ne voyager que si cela est absolument nécessaire demain. La société assurera un train par heure d’Euston à Manchester, Liverpool, Birmingham, Preston, avec un service limité vers Glasgow.

LA MISÈRE DU VOYAGE

Le nord du Pays de Galles, Shrewsbury, Blackpool et Édimbourg n’auront aucun service. Les gares de Stockport, Macclesfield, Stoke-on-Trent et Runcorn seront fermées.

Chiltern informe les clients qu’ils offriront un service extrêmement limité, sans service de bus de remplacement.

Deux trains par heure circuleront de Marylebone à High Wycombe et un train par heure à Aylesbury via Amersham. Il n’y aura aucun service au nord de High Wycombe et aucun service d’autobus de remplacement.

CrossCountry offrira un service extrêmement limité. Demain, les trains circuleront uniquement entre Derby et Édimbourg et entre Southampton Central et Manchester Piccadilly.

Tous les trains Gatwick Express seront annulés.

Il y aura également un grand nombre d’annulations sur Great Western Rail, South Western, Southeastern et West et East Midlands Railway.

Toute personne souhaitant voyager est invitée à vérifier les informations avant de partir.

Les syndicats sont déterminés à causer le plus de misère possible… ils ruinent les plans d’été de millions de travailleurs acharnés Grant Shapp

Le chef du RMT, Mick Lynch, a déclaré que la grève “ne sera pas interrompue” tant qu’il n’y aura pas de règlement du différend.

S’exprimant hier depuis une ligne de piquetage à Euston, il a averti: “Nous n’avons pas de programme fixe – je n’ai pas de tableau blanc indiquant que cela commence ce jour-là et qu’il se termine ce jour-là.

“Nous ne serons pas brisés. Nous sommes déterminés à obtenir un règlement.

“Les gens ont montré sur les lignes de piquetage qu’ils sont déterminés à creuser, nous n’allons pas gaspiller les efforts de nos membres.

“Nous continuerons le combat jusqu’à ce que nous obtenions un règlement.”

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a riposté en fulminant: “Il est clair, d’après leur approche coordonnée, que les syndicats sont déterminés à causer autant de misère que possible aux mêmes contribuables qui ont déboursé 600 £ par ménage pour s’assurer de ne pas un seul cheminot a perdu son emploi pendant la pandémie.

“Malheureusement, les chefs syndicaux ont la mémoire courte et rembourseront cet acte de bonne foi en ruinant les plans d’été de millions de travailleurs acharnés.”

Le directeur général de Network Rail, Andrew Haines, a déclaré: “Cela m’attriste que nous devions à nouveau demander aux passagers de rester à l’écart du chemin de fer pendant deux jours cette semaine en raison d’une grève inutile, alors que nous devrions les aider à profiter de leurs étés.”

Un voyageur épuisé a été vu la tête entre les mains Crédit : w8media