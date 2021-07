Les Britanniques font face au chaos des vacances alors que les patrons syndicaux font la guerre aux plans du gouvernement visant à atténuer la pingdémie pour les travailleurs clés

Les BRITS font face à un été de chaos pendant les vacances alors que les syndicats intensifient leur opposition aux plans du gouvernement visant à mettre fin à la pingdémie en exemptant les travailleurs clés.

Le syndicat des travailleurs des transports menace de faire grève tandis que le syndicat représentant le personnel de l’immigration a déclaré qu’il pourrait refuser de participer aux tests visant à maintenir les services publics en marche.

On craignait que le nombre d’employés forcés de se mettre en quarantaine par la pandémie ne voit les services publics s’arrêter et même déclencher des pénuries alimentaires.

Le gouvernement a annoncé que les travailleurs clés seront exemptés des règles d’auto-isolement pingdémique paralysantes avec une liste d’emplois essentiels en cours d’élaboration.

Mais Steve Hedley, secrétaire général adjoint principal du syndicat des transports RMT, a menacé de déclencher une grève contre le régime d’exemption.

« Pourquoi notre peuple devrait-il être infecté par Covid ? », a-t-il déclaré au Telegraph.

« Ils paniquent et essaient de forcer nos travailleurs à retourner au travail, là où ce n’est pas sûr.

« Nous avons discuté de la possibilité d’agir à un niveau supérieur, et je peux dire que rien n’a été exclu. »

Le syndicat de l’ISU, qui représente le personnel des forces frontalières, a suggéré que le plan du gouvernement était « impraticable » et les membres étaient réticents à y participer.

Lorsque les agents ont eu la possibilité de participer à un pilote antérieur pour éviter l’auto-isolement, ils ne l’avaient pas fait, a déclaré Lucy Moreton, responsable professionnelle du syndicat.

« Je ne sais pas comment vous l’appliqueriez », a-t-elle déclaré.

« Vous ne pouvez pas les obliger à tester. De même, je ne suis pas convaincu que Border Force puisse obliger les employés à dire s’ils sont doublement vaccinés. »

Mme Moreton a affirmé que les agents des forces frontalières pouvaient refuser de se rendre sur les sites de test pendant leurs jours de congé sans être payés.

« Le personnel des forces frontalières compte très soigneusement son temps car il a l’habitude de le comptabiliser en morceaux », a-t-elle déclaré.

Une source gouvernementale a déclaré: « Nous voulons nous assurer qu’il y a aussi peu de files d’attente à la frontière que possible et cela signifie que les gens font ce qu’il faut et se font tester pour protéger la santé publique. »

Jusqu’à présent, seuls le personnel du NHS et des services sociaux ont été exemptés de la nécessité de s’isoler après avoir été « pingé » pour un contact avec un cas positif.

Au lieu de cela, ils peuvent retourner au travail tant qu’ils présentent un test PCR négatif, puis effectuer des écouvillonnages quotidiens à flux latéral.

Il y a eu une clameur pour que le programme soit étendu à d’autres travailleurs clés impliqués dans les services essentiels et les chaînes d’approvisionnement tels que le personnel des magasins.

