Les Britanniques font face à UNE AUTRE journée torride alors que le Met Office émet le premier avertissement de chaleur extrême JAMAIS en 4 jours de canicule de 33°C

Les BRITS font face à une autre journée étouffante dans la chaleur torride après que le Met Office a émis son tout premier avertissement de chaleur extrême.

La Grande-Bretagne continue d’étouffer dans une canicule torride de 33 ° C avec le nouveau niveau d’avertissement météorologique en place jusqu’à jeudi soir, lorsque les conditions devraient prendre une tournure plus fraîche, balayant des orages et de fortes pluies.

L’avertissement couvre une grande partie du Pays de Galles, tout le sud-ouest de l’Angleterre et certaines parties du sud et du centre de l’Angleterre,

Cela survient après que des records de température ont été établis au cours du week-end, lorsqu’une explosion tropicale de l’Atlantique a poussé le Royaume-Uni dans le four avec le mercure atteignant un grésillement de 32 °C.

Et la canicule du « chalumeau des Bermudes » ne montre aucun signe d’arrêt pour le moment.

Lundi a donné le coup d’envoi à la vague de chaleur de quatre jours avec 30 ° C comme à Londres, avec de nombreuses régions plus chaudes qu’Ibiza, et certains endroits connaissant même des conditions plus chaudes que 29 ° C à Nouakchott, en Mauritanie, au bord du désert du Sahara.

Et aujourd’hui et mercredi pourraient être encore plus chauds, avec The Weather Outlook prévoyant un potentiel de 33C dans les Midlands et aux frontières galloises.

Le Met Office travaille avec Public Health England pour garantir que les gens restent en sécurité dans les conditions chaudes, exhortant le public à rester hydraté, à porter un écran solaire et à aider toute personne plus vulnérable à la chaleur.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Le météorologue opérationnel en chef du Met Office, Steven Ramsdale, a déclaré: « Les températures élevées vont se poursuivre pendant une grande partie de cette semaine.

« De nombreuses régions continueront d’atteindre des seuils de canicule, mais l’avertissement ambré de chaleur extrême se concentre sur les régions de l’ouest où les températures les plus inhabituellement élevées sont susceptibles de persister. »

L’avertissement de santé en matière de chaleur est en place jusqu’à 23 h 59 jeudi, indiquant aux hôpitaux de s’attendre à être plus occupés que d’habitude et obligeant le personnel de santé à entrer en contact quotidien avec les personnes malades, vulnérables et âgées.

Le concept a été introduit le 1er juin pour mettre en évidence les dangers que représentent les vagues de chaleur pour la santé, les infrastructures et d’autres services.

Les craintes d’une vague de chaleur meurtrière ont été attisées après que les chiffres de Public Health England ont montré que 2 256 décès supplémentaires au Royaume-Uni ont été enregistrés pendant les vagues de chaleur en 2020 – le plus élevé depuis le début des records.

ONDE DE CHALEUR TUÉE

Les experts ont averti que les routes fondaient à 33°C, ce qui pourrait provoquer le chaos pour les conducteurs.

Et la chaleur s’avère trop forte pour les trains du pays, avec des dizaines de passagers retardés.

Certaines vitesses de trains ont été divisées par deux en raison du risque de flambage des lignes sous l’effet de la chaleur.

London Northwestern a réduit les vitesses sur sa ligne principale de London Euston, Chiltern Railways étant également touchée sur la ligne London Marylebone à Oxford, et Northern Rail a frappé entre Hull et Bridlington, East Yorks.

Network Rail a déclaré : « Les rails se dilatent à mesure qu’ils deviennent plus chauds. Les restrictions de vitesse signifient des forces plus faibles sur les voies, réduisant ainsi les risques de flambage.

Et la canicule pourrait faire virer les avions en dehors des espaces aériens approuvés en raison de dysfonctionnements du GPS.

L’autorité britannique de l’aviation civile a déclaré : « Il est possible que les tablettes et les téléphones portables surchauffent et s’éteignent par temps chaud.

« Nous avons récemment constaté une augmentation des violations de l’espace aérien causées par des dispositifs de surchauffe utilisés comme cartes mobiles dans les avions GA. »

CHALEUR RECORD

La hausse des températures de cette semaine pourrait signifier que la Grande-Bretagne battra les températures record du week-end alors qu’il faisait encore plus chaud que les Bahamas et Tenerife.

L’Angleterre et le Pays de Galles ont tous deux enregistré la journée la plus chaude de l’année dimanche, battant des records établis samedi.

Une température maximale de 31,6 ° C a été enregistrée à Heathrow à Londres dimanche, dépassant les 30,3 ° C torrides de samedi à Coton dans les Elms, dans le Derbyshire.

Pendant ce temps, le Pays de Galles a enregistré 30,2 °C à Cardiff, contre 29,6 °C à Usk, dans le Monmouthshire, samedi.

Samedi avait marqué le jour le plus chaud de l’année pour les quatre pays, et le jour le plus chaud depuis le début des records pour l’Irlande du Nord avec 31,2 °C enregistrés à Ballywatticock, dans le comté de Down, battant la température la plus élevée précédente de 30,8 °C, qui avait été atteinte le 12 juillet. , 1983 et 30 juin 1976.

La météorologue du Met Office, Becky Mitchell, a déclaré: « Nous pourrions atteindre 32 °C cette semaine, c’est possible chaque jour pour différents endroits du pays.

« Les zones les plus susceptibles d’obtenir 32 ° C sont des parties des Midlands et vers le sud-ouest de l’Angleterre et potentiellement Londres, elles vont toutes connaître les températures les plus élevées dans les prochains jours. »

Mais les gens ont été avertis de tirer le meilleur parti de la canicule car un déluge de pluie et d’orages est prévu pour la fin de la semaine.

Les prévisions à long terme pour le week-end suggèrent que des épisodes de pluie ou d’averses sont probables dans de nombreuses régions, les températures se rapprochant de la normale.

Il pourrait même y avoir quelques averses éparses dès cet après-midi, avec « un risque d’averses orageuses isolées » après le déjeuner de mardi.

D’autres averses sont attendues mercredi et jeudi, le véritable « changement » des conditions ayant lieu vendredi.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: « La chaleur pourrait déclencher quelques averses l’après-midi, ces fortes et peut-être orageuses. »

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: « À partir du milieu de la semaine environ, il semble que l’anticyclone va céder et, comme d’habitude, après des périodes de temps très chaud, nous pourrions voir quelque chose de plus vivant sous la forme d’averses. »

Et Brian Gaze de The Weather Outlook a déclaré: « Le beau temps se poursuit probablement dans la majeure partie du Royaume-Uni jeudi.

« Les averses éparses continuent d’être un risque, mais de longues périodes ensoleillées signifient que les températures pourraient à nouveau dépasser les 30 °C.

« Le reste de la semaine, le risque d’averses orageuses augmente.

« Plus tard, les averses ou les périodes de pluie plus longues pourraient se généraliser et il fera probablement plus frais. »

Les bookmakers ont réduit les chances que les températures au Royaume-Uni atteignent un énorme 35 ° C cette semaine.

Alors que la vague de chaleur se poursuit, Ladbrokes a réduit les chances à seulement 3/1 que le thermomètre atteigne 35 ° C n’importe où au Royaume-Uni avant la fin de la semaine.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Le Jour de la liberté couplé à la vague de chaleur verra certainement de nombreux travailleurs tirer des malades cette semaine, et ce ne serait pas une énorme surprise de voir les températures dépasser les 35°C. »

Le premier avertissement de chaleur extrême du Met Office se poursuit jusqu’à jeudi

