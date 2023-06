Les Britanniques font face à une augmentation de 5 000 £ par an des prêts hypothécaires, alors que le parti travailliste prolonge son avance dans les sondages

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les détenteurs d’hypothèques britanniques sont confrontés à une hausse « dévastatrice » des coûts qui éclipsera même la crise des factures d’énergie, a averti le gouvernement de Rishi Sunak.

Les députés conservateurs craignent de plus en plus que la bombe à retardement hypothécaire ne leur coûte leur siège, car de nouvelles recherches montrent que de nombreux habitants du «mur bleu» au sud-est de l’Angleterre font face à une augmentation de 5 000 £ par an des paiements.

Cela survient alors que le parti travailliste bénéficie d’une nouvelle augmentation des sondages d’opinion, avec des signes indiquant que le parti de Sir Keir Starmer bénéficie d’un pic de soutien de la part de propriétaires anxieux.

Les recherches menées par le cabinet de conseil Public First montrent que ceux qui ont des hypothèques moyennes à Londres et dans le sud-est pourraient voir leurs coûts hypothécaires augmenter de 5 000 £ ou plus par an par rapport à 2020-21.

Les résultats, d’abord partagés avec L’observateurmontrent également que les Britanniques de moins de 45 ans pourraient voir leurs coûts annuels augmenter de plus de 4 000 £, puisque les paiements d’intérêts représentent une plus grande proportion de leur prêt hypothécaire.

Rachel Wolf de Public First, co-auteur du manifeste conservateur de 2019, a déclaré: «La conséquence de la hausse constante des prix de l’immobilier, en particulier pour les millénaires pressés et ceux du sud-est toujours plus cher, sera d’une clarté dévastatrice l’année prochaine.

Elle a ajouté: « Avec la fin des taux d’intérêt bas, les parties de la Grande-Bretagne centrale qui ne sont pas encore à la retraite souffriront d’une manière qui, pour elles, éclipsera la crise de la facture énergétique. »

Le parti travailliste détient désormais une avance de 31 points sur les conservateurs parmi les détenteurs d’hypothèques, selon un nouveau sondage Opinium pour L’observateurpassant de 44 % à 53 %.

Alors que l’enquête Opinium a montré un swing de six points vers le Labour, de plus en plus son avance à 18 points, le dernier sondage d’enquête YouGov montre que le Labour prend un avantage de 25 points après une augmentation de six points.

James Johnson de JL Partners, ancien sondeur n ° 10, a déclaré que cela « confirme que l’avance travailliste s’est considérablement étendue au cours des dix derniers jours environ » – affirmant que les récents affrontements de Rishi Sunak avec Boris Johnson, ainsi que la crise des prêts hypothécaires, étaient des facteurs clés.

Jeremy Hunt a conclu un accord avec les banques (Kirsty O’Connor/HM Trésor)

Le chancelier Jeremy Hunt a exhorté les Britanniques à court d’argent à être « patients » avec des hausses « douloureuses » des taux d’intérêt – a souligné que les hausses étaient « l’une des méthodes les plus efficaces » pour écraser l’inflation tenace.

M. Hunt a convenu d’un plan avec les banques pour offrir plus de flexibilité sur les congés hypothécaires à intérêt uniquement, un délai de grâce de reprise de possession de 12 mois et une garantie que les cotes de crédit ne seront pas affectées par le passage à un soutien temporaire.

Mais de hauts députés conservateurs ont également exhorté le gouvernement à aller plus loin – en disant L’indépendant que de nombreux députés d’arrière-ban « paniqués » craignent que la crise des prêts hypothécaires n’entraîne un anéantissement des élections générales.

L’un d’eux a déclaré que le gouvernement devrait offrir plus d’aide dans les mois à venir, suggérant des prêts « plus généreux » pour couvrir les paiements d’intérêts hypothécaires pour les bénéficiaires du crédit universel. « Que fait-on pour les gens qui perdent leur emploi ? Nous devons être plus utiles », ont-ils déclaré.

Le leader travailliste Keir Starmer bénéficie d’une avance prolongée dans les sondages (fil de sonorisation)

La chancelière a déclaré « nous devons tenir notre jamais », précisant que le gouvernement est « absolument déterminé » à aider la Banque d’Angleterre à prendre les « mesures nécessaires » pour freiner l’inflation.

Ecrire dans le Courrier le dimanche, M. Hunt a déclaré que les hausses de taux d’intérêt « fonctionnent dans d’autres pays, et cela fonctionnera ici aussi. Mais nous devons être patients; les choses iront mieux ».

Il a déclaré que d’autres pays sont confrontés aux mêmes problèmes, « alors ignorez les appels prévisibles de ceux qui accusent le Brexit ». L’industrie alimentaire a déclaré que la bureaucratie supplémentaire créée par le Brexit avait contribué à une hausse des prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni.

M. Hunt a souligné les mesures qu’il a convenues avec les banques visant à calmer la crise hypothécaire, notamment en permettant aux emprunteurs de prolonger la durée de leurs hypothèques ou de passer temporairement à un plan d’intérêt uniquement.

La banque centrale a publié cette semaine sa 13e hausse consécutive des taux d’intérêt, cette fois d’un demi-point de pourcentage, passant de 4,5% à 5%, la plus forte hausse depuis février.

Cette décision visait à réduire l’inflation, qui mesure le taux de hausse des prix, qui est resté à 8,7 % en mai malgré les efforts déployés pour l’endiguer, laissant les titulaires de prêts hypothécaires se préparer à une forte augmentation de leurs remboursements mensuels.

Le ministre du Trésor, John Glen, a reconnu qu’il « n’y a pas un seul levier rapide » que le gouvernement puisse actionner pour lutter contre l’inflation. « Il n’y a pas une seule chose que je puisse faire assis à Whitehall qui résoudra cela en un mois », a-t-il déclaré à Sky News. Sophy Ridge dimanche.