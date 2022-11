Les Britanniques font face à la plus forte baisse du niveau de vie jamais enregistrée alors que le gouvernement se serre la ceinture

LONDRES – Le Premier ministre Rishi Sunak félicite le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt après avoir prononcé sa déclaration d’automne devant les députés à la Chambre des communes, annonçant une série de hausses d’impôts et de réductions de dépenses dans le but d’équilibrer les finances du pays. Images de la Chambre des communes / PA via Getty Images

LONDRES – Alors que le gouvernement britannique annonce un programme de hausses d’impôts et de réduction des dépenses de 55 milliards de livres sterling (65,5 milliards de dollars), le pays fait face à sa plus forte baisse du niveau de vie depuis le début des records. Parallèlement à sa confirmation que le pays est entré en récession et que le PIB se contractera de 1,4% en 2023, l’Office indépendant de la responsabilité budgétaire (OBR) a estimé jeudi que le revenu disponible réel des ménages – une mesure du niveau de vie – devrait chuter de 4,3. % en 2022-23. Il s’agirait de la plus forte baisse sur une seule année depuis que l’Office des statistiques nationales (ONS) a commencé à enregistrer en 1956-1957, et sera suivie de la deuxième plus forte baisse de 2,8 % l’année suivante. La baisse cumulée de 7,1 % entre 2021-22 et 2023-24 ramènerait l’IDRH à son plus bas niveau depuis 2013-14, effaçant huit années de croissance. Le revenu moyen des ménages par tête ne devrait retrouver son niveau de 2018-19 qu’en 2027-28. Le chômage devrait également augmenter de 505 000, passant de 3,5 % pour culminer à 4,9 % au troisième trimestre de 2024. L’OBR a déclaré que les baisses à court terme auraient été pires sans le soutien budgétaire substantiel offert par le gouvernement cette année sous la forme de la garantie des prix de l’énergie et des tranches successives de paiements du coût de la vie aux ménages à faible revenu. La croissance des salaires nominaux a augmenté en 2022 et devrait rester élevée en 2023, mais n’a pas été suffisante pour empêcher une baisse significative des salaires réels qui a infligé une compression historique aux revenus des ménages. L’OBR prévoit que les salaires réels chuteront de 1,8 % en 2022 et de 2,2 % en 2023 avant de se redresser pour croître en moyenne de 1,3 % par an par la suite.

Dans la déclaration d’automne de jeudi, le ministre des Finances Jeremy Hunt a annoncé 30 milliards de livres sterling de réductions de dépenses et 25 milliards de livres sterling de hausses d’impôts, tout en augmentant de 500 livres sterling par an le plafond du gouvernement sur les factures d’énergie des ménages dans le cadre du programme de garantie des prix de l’énergie. Les mesures comprenaient un gel supplémentaire de deux ans des seuils d’imposition sur le revenu et une baisse du taux maximal de l’impôt sur le revenu à 125 140 £, ainsi que des augmentations des impôts exceptionnels sur les bénéfices des sociétés énergétiques. La Resolution Foundation – un groupe de réflexion axé sur l’amélioration du niveau de vie des personnes à revenu faible et moyen – a déclaré vendredi dans un rapport que les mesures de Hunt avaient empilé la pression sur le « milieu serré », avec des hausses d’impôt sur les particuliers annoncées lors de la prochaine session parlementaire. période prévue pour offrir un revenu permanent de 3,7 % aux ménages typiques. “Les prévisions plus faibles de l’OBR en matière de rémunération signifient que les salaires réels ne devraient plus revenir à leur niveau de 2008 avant 2027. Si les salaires avaient plutôt continué de croître à leur rythme d’avant la crise pendant cette baisse de salaire sans précédent de 19 ans, ils seraient de 292 £. une semaine – ou 15 000 £ par an – de plus », indique le rapport de la Resolution Foundation. Le directeur de la recherche de la fondation, James Smith, a déclaré que Hunt devait essentiellement décider comment, en tant qu’importateur d’énergie lors d’un choc des prix de l’énergie, la Grande-Bretagne deviendrait plus pauvre. “Il a décidé que les ménages le feront avec des factures d’énergie plus élevées, des impôts plus élevés et des services publics moins bons que prévu. Que les choix aient été difficiles ou non, la réalité de la vie au cours des prochaines années le sera”, a déclaré Smith.